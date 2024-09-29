Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Hangi Mutfak Kültürü Sana Göre Değil Tahmin Ediyoruz!

etiket Hangi Mutfak Kültürü Sana Göre Değil Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 19:01

Bu testte seçimlerine göre hangi ülkenin yemek kültürünün sana uygun olmadığın söylüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Sakatat yemekten hoşlanır mısın?

2. Birini seçmeni isteyelim... Et mi, tavuk mu, yoksa balık mı?

3. Yemeklerini daha çok evinde mi yaparsın, yoksa dışarıda mı yersin?

4. Acıyla aran nasıl?

5. Peki ya yemek yemek sende neyi ifade ediyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Dünya mutfağını tanıyor musun?

7. Akşam yemeğinde hangisini görmek seni mutlu ederdi?

8. Yemeklerin yanında ekmek senin için olmazsa olmaz mıdır?

Fransa!

Senin damak tadın Fransa’ya pek uymuyor, belki de bu yüzden o ünlü Fransız mutfağının lezzetlerini tam anlamıyla benimseyemiyorsun. Hani şu herkesin bayıldığı kruvasanlar, peynir tabakları, şaraplar var ya, işte onlar senin damak zevkine biraz fazla sofistike gelebilir. Sen belki daha çok ev yapımı, samimi ve tanıdık lezzetleri seviyorsun; mis gibi taze pişmiş ekmek, üzerine sürülen bol tereyağı ya da sade bir çorba gibi. Önemli olan kendi tarzını bulmak ve keyif almak, sonuçta herkesin damak tadı kendine!

Meksika!

Meksika!

Senin damak tadın Meksika mutfağına pek uymaz gibi, o baharatlı, yoğun lezzetler sana biraz fazla gelebilir. Hani şu herkesin bayıldığı taco, guacamole, jalapeno dolu soslar var ya, işte onlar senin damak zevkine biraz aşırı kaçıyor olabilir. Sen belki daha hafif ve sade yemekleri tercih ediyorsun; mesela bir tabak zeytinyağlı, fırında sebze ya da ızgara tavuk gibi. Herkesin damak tadı farklı sonuçta, mühim olan kendi keyfine uygun olanı bulmak!

İtalya!

İtalya!

Senin damak tadın İtalyan mutfağıyla pek uyuşmayabilir, o meşhur makarnalar, pizzalar ve bol zeytinyağlı, domates soslu yemekler sana biraz ağır gelebilir. Hani herkesin bayıldığı o nefis risottolar, taze fesleğenli pestolar, tiramisular var ya, işte bunlar senin için biraz fazla olabilir. Sen belki daha hafif ve sade tatları seviyorsun; mesela basit bir ızgara, yanında bol yeşillik ya da sade bir yoğurt çorbası gibi. Ama önemli olan, damak zevkinin seni mutlu etmesi...Sonuçta herkesin favori lezzeti kendine göre!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın