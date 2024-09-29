Hangi Mutfak Kültürü Sana Göre Değil Tahmin Ediyoruz!

Senin damak tadın Fransa’ya pek uymuyor, belki de bu yüzden o ünlü Fransız mutfağının lezzetlerini tam anlamıyla benimseyemiyorsun. Hani şu herkesin bayıldığı kruvasanlar, peynir tabakları, şaraplar var ya, işte onlar senin damak zevkine biraz fazla sofistike gelebilir. Sen belki daha çok ev yapımı, samimi ve tanıdık lezzetleri seviyorsun; mis gibi taze pişmiş ekmek, üzerine sürülen bol tereyağı ya da sade bir çorba gibi. Önemli olan kendi tarzını bulmak ve keyif almak, sonuçta herkesin damak tadı kendine!