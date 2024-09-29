Hangi Mutfak Kültürü Sana Göre Değil Tahmin Ediyoruz!
Hangi Mutfak Kültürü Sana Göre Değil Tahmin Ediyoruz!
Bu testte seçimlerine göre hangi ülkenin yemek kültürünün sana uygun olmadığın söylüyoruz!
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1. Sakatat yemekten hoşlanır mısın?
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2. Birini seçmeni isteyelim... Et mi, tavuk mu, yoksa balık mı?
3. Yemeklerini daha çok evinde mi yaparsın, yoksa dışarıda mı yersin?
4. Acıyla aran nasıl?
5. Peki ya yemek yemek sende neyi ifade ediyor?
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