Hangi Konuda Detoks Yapmalısın?
Hangi Konuda Detoks Yapmalısın?
Hangi konuda detoks yapman gerektiğini söylüyoruz! Haydi teste!
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1. İlk olarak hangi burç olduğunu soralım...
2. Yaptığın işi seviyor musun?
3. Sağlığına dikkat etmek için ne yapıyorsun?
4. Günde kaç saatini ekran başında geçiriyorsun?
5. Akşamın için sana en uygun olan yemeği seçer misin?
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6. Gelelim insanlarla konuşmaya... Telefonda çok konuşan biri misin?
7. Evdeyken genelde neler yaparsın?
8. Son olarak en çok tükettiğin içecek bunlardan hangisi?
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