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Hangi Konuda Detoks Yapmalısın?

etiket Hangi Konuda Detoks Yapmalısın?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 11:02

Hangi konuda detoks yapman gerektiğini söylüyoruz! Haydi teste!

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1. İlk olarak hangi burç olduğunu soralım...

2. Yaptığın işi seviyor musun?

3. Sağlığına dikkat etmek için ne yapıyorsun?

4. Günde kaç saatini ekran başında geçiriyorsun?

5. Akşamın için sana en uygun olan yemeği seçer misin?

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6. Gelelim insanlarla konuşmaya... Telefonda çok konuşan biri misin?

7. Evdeyken genelde neler yaparsın?

8. Son olarak en çok tükettiğin içecek bunlardan hangisi?

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İnsanlarla konuşmak konusunda detoks yapmalısın!

Sen tam bir sosyal kelebeksin. Hem kendine dikkat ediyor hem de bol bol insanlarla vakit geçiriyorsun. Ancak insanların sana geçirdiği kötü enerji bazen canını sıkıyor ve çevrendekilerin sorunlarını istemeden de olsa sırtlanmış oluyorsun. Bu yüzden bu konuda biraz daha dikkatli olmalı ve detoks yapmalısın. Yine insanlarla konuş tabii ama biraz daha geçirdiğin zamana dikkat etmelisin.

Ekran başında geçirdiğin süre konusunda detoks yapmalısın!

Sen sanki ekranla bütünleşmiş gibisin. İşinin veya okulunun da etkisi büyük ancak oyun oynamak, film izlemek ve diğer hususlarda da vaktini çok fazla ekran başında harcıyorsun. Bu yüzden biraz daha bu süreyi kısaltmalısın. İnan ki sana çok ama çok iyi gelecek!

Sağlığın konusunda detoks yapmalısın!

Açıkçası sağlığını biraz ihmal ediyorsun. Çok fazla uyuyor, çok fazla yiyor ve pek spor yapmıyorsun. Kendini bu konuda biraz olsun zorlamalısın. Düzenden çıkmak kolay olmuyor biliyoruz ama denediğinde başarabileceğine inanıyoruz. Kendine bir yeme - içme, uyku ve spor programı çıkardığında hayatın çok daha güzel bir hale gelecek...

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