Hangi Konuda Detoks Yapmalısın?

Sen tam bir sosyal kelebeksin. Hem kendine dikkat ediyor hem de bol bol insanlarla vakit geçiriyorsun. Ancak insanların sana geçirdiği kötü enerji bazen canını sıkıyor ve çevrendekilerin sorunlarını istemeden de olsa sırtlanmış oluyorsun. Bu yüzden bu konuda biraz daha dikkatli olmalı ve detoks yapmalısın. Yine insanlarla konuş tabii ama biraz daha geçirdiğin zamana dikkat etmelisin.