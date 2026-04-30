article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Girişimcilik
Hangi E-Ticaret Krizi Senin İçin Çocuk Oyuncağı?

ticimax-ile-e-ticaret
Liz Lemon
30.04.2026 - 16:16

E-ticarette işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor bazen bir sorun çıkıyor ve o an verdiğin karar her şeyi değiştiriyor. Peki sen böyle anlarda nasıl davranıyorsun, gerçekten iyi bir kriz yöneticisi misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Haftaya başlarken panelde yüzlerce cevapsız mesaj gördüğünde ilk ne yaparsın?

2. Çok takipçili bir hesap reklam paylaştı ama yönlendirme linki yanlış!

3. Büyük indirim dönemleri senin için ne ifade ediyor?

4. Diyelim ki web siten çöktü? Ne yaparsın?

5. Ödeme sistemi aniden çalışmayı durdurdu ve kimse alışveriş yapamıyor. Nasıl hareket edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Rakip firma senin fiyatlarını yarıya indiren bir kampanya yaptı. Senin stratejin ne olur?

7. Markan hakkında bir forum sitesinde olumsuz bir başlık açıldı. Tepkin?

8. Son olarak kargo firması fiyatlarına çok yüksek bir zam yaptı. Ne yaparsın?

Sen tam bir operasyon ve lojistik canavarısın!

E-ticaretin o karmaşık çarkları arasında kaybolmak yerine her bir dişliyi tek tek kontrol etmeyi seviyorsun. Senin için en büyük kriz çözülmesi gereken basit bir mantık hatasından başka bir şey değildir. Planlı ve programlı yapın sayesinde en büyük teslimat felaketlerini bile soğukkanlılıkla yönetebiliyorsun. Sorun çıktığında paniklemek yerine verilerle konuşmayı ve somut adımlar atmayı tercih ediyorsun. Senin olduğun yerde düzen bozulmaz ve bozulan her şey saniyeler içinde eski haline döner.

Müşterilerle kurduğun bağ sayesinde her sorunu çözüyorsun!

Senin süper gücün kesinlikle empati ve iletişim yeteneğin olarak öne çıkıyor. En sinirli veya asla ikna olmaz dediğimiz müşteriyi bile iki tatlı sözle markanın sadık bir elçisi haline getirebilirsin. E-ticaretin bazen ruhsuzlaşan dünyasına insan dokunuşu katan o nadir kişilerden birisin. Kriz anlarında insanların ne duymak istediğini çok iyi biliyor ve ortamı bir anda sakinleştirebiliyorsun. Senin markanla alışveriş yapanlar kendilerini sadece bir müşteri gibi değil değerli bir dost gibi hissediyor!

Teknik sorunlar senin elinde birer oyuncağa dönüşüyor!

Sen e-ticaretin mutfağındaki o dahi teknik beyinsin. Sunucular yanarken veya kodlar birbirine girerken senin nabzın bir kez bile hızlanmıyor. Dijital dünyanın dilinden o kadar iyi anlıyorsun ki teknik bir kriz senin için sadece birkaç satır güncelleme demektir. Hataları daha oluşmadan fark eden o keskin gözlerin sayesinde site güvenliği ve hızı her zaman sana emanet kalıyor. İnsanlar sistem neden çalışmıyor diye sorarken sen çoktan sorunu çözmüş ve kahveni yudumlamaya başlamış oluyorsun!

Satış ve pazarlama dehanla en büyük krizleri paraya çeviriyorsun!

Senin için kriz diye bir şey yok çünkü sen sadece henüz değerlendirilmemiş fırsatları görürsün. Stoklar mı bitti yoksa rakip mi saldırdı sorularına her zaman dahiyane bir planla cevap verirsin. Rakamlarla oynamayı ve kitleleri yönlendirmeyi çok iyi bildiğin için en zor durumlarda bile kasayı doldurmanın bir yolunu bulursun. Senin vizyonun sayesinde marka her zaman ayakta kalıyor ve her fırtınadan daha da büyüyerek çıkıyor. E-ticaret dünyasında senin gibi strateji kurabilen insan sayısı gerçekten çok az!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın