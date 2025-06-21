Hangi Dizi Karakteriyle Ev Arkadaşı Olmak İsterdin?

Dizileri izlerken 'Keşke bu karakterle aynı evde yaşasaydım!' dediğin oldu mu? Kimi zaman eğlenceli partiler, kimi zaman derin sohbetler ya da sadece sessizce birlikte dizi izlemek... Peki, senin enerjine en uygun dizi karakteri kim?

Bu testte vereceğin cevaplara göre, seninle en iyi geçinecek, kahveni paylaşacak ya da sabahları seni uyanmaya zorlayacak o özel dizi karakterini bulacağız! Hazırsan, ideal ev arkadaşını keşfetmeye başlayalım!