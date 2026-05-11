article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hangi Dekorasyon Felsefesi Ruhuna Daha Uygun?

etiket Hangi Dekorasyon Felsefesi Ruhuna Daha Uygun?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
11.05.2026 - 10:01

Söz konusu ev dekorasyonu olunca bu kadar popüler trend arasından hangisini seçeceğine bir türlü karar veremiyor musun? O halde işte çözmen gereken test!

Çünkü bu test, yaşam alışkanlıklarına ve karakter özelliklerine göre seni en çok yansıtan dekorasyon felsefesini söylüyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sıfırdan ev döşüyorsun ve bütçe konusunda serbestsin diyelim. İlk önce bunlardan hangisini alırdın?

2. Ev dekorasyonunda en çok görmeyi sevdiğin palet bunlardan hangisi?

3. Evdeki dağınıklıkla başa çıkma yöntemin nedir?

4. Oturma odasında canını sıkan bomboş bir duvar var diyelim. Onu nasıl değerlendirmeyi tercih edersin?

5. Bütçe sorunun olmasa ev dekorasyonu alışverişi için durağın çarşı, pazar gibi yerler mi yoksa ünlü markaların mağazaları mı olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evindeki aydınlatma nasıl olmalı?

7. Şimdi de favori bitki köşeni seç bakalım!

8. Peki günün tüm yorgunluğunu atacağın uyku alanın nasıl olmalı?

Senin tarzın İskandinav!

Verdiğin yanıtlara göre senin karakterine ve ruh haline en çok yakışan ev dekorasyon stili İskandinav minimalizmi. Çünkü sen karmaşaya ve dağınıklığa asla gelemiyorsun. Evinde de ne görsel olarak ne de dekoratif olarak fazlalık bulunduramıyorsun. Aslında tüm tercihlerin gayet basit görünüyor. Nötr renkler, minimal çizgiler ve birkaç ana eşya ile evini dekore edebiliyorsun. Ancak bu basitlik arasında ideal dengeyi kurmak gerçekten emek ve yaratıcılık istiyor. Fonksiyonellik ve işlevsellik denilince akla sen geldiğinden, evinin de kusursuz görünmesi gerekiyor.

Senin tarzın Wabi-Sabi!

Senin o kadar canlı ve renkli bir ruhun var ki senin evine ancak Wabi-Sabi dekorasyon stili yakışır. Çünkü sen modern, sentetik ve yapay olan hiçbir şeye tahammül edemiyorsun. Eşyalarında mükemmel simetri ve kusursuz tasarımdan çok yaşanmışlık arıyorsun. Doğal renkler, ham dokular ve sıcak toprak tonları sana rehberlik ediyor. Evin her yerine serpiştirilen renkli bitkiler, hasır dekorlar ve el yapımı seramikler tam olarak seni yansıtıyor. Organik ve oldukça asil bir zevkin var. Bu nedenle evini de adeta bir arınma merkezi gibi tasarlamak tam senlik!

Senin tarzın eklektik!

Sen 'Az, çoktur' lafını her kim savunuyorsa, onun tam karşısındaki kişisin. Çünkü sana göre ancak 'Çok, çoktur.' Öncelikle sen öyle hafif, ucuz ya da her yerde olan eşyalara bakamıyorsun bile. Nerede bir antika vitrin, ahşap oymalı masa ya da ağır bir ayna varsa ona çekiliyorsun. Kadife ve saten gibi özen isteyen kumaşlara ise bayılıyorsun. Duvarlara hareket katmak için sadece renklere değil duvar kağıtlarına da başvuranlardansın. Bu cesur ve zevkli ruhun, kalabalık fakat bir o kadar yaşanmışlığı olan alanlar yaratıyor. O nedenle senin evin ancak eklektik bir karaktere sahip olabilir.

Senin tarzın endüstriyel!

Senin tasarım zevkin gücünü hamlık ve modernlikten alıyor. Açıkta bırakılan tuğla duvarlar, demir ayaklı ve ham ahşap mobilyalar, pürüzlü yüzeye sahip beton dekorlar adeta seni tanımlıyor. Aslında 1920'lerin New York loft tasarımlarına bakarsan ne dediğimizi daha iyi anlayabilirsin. Çünkü sen gerçekten onların birinde yaşamak için ideal kişisin. Cıvıl cıvıl renkler, neon kumaşlar ya da vintage desenler asla sana hitap etmiyor. Minimal çizgiler ise senin zevkli karakterini tamamlamak için yetersiz kalıyor. Sen hamlığı modernite ile harmanlarken estetik görünümü ve işlevselliği de önemsiyorsun. Yani hem şık hem modern hem de renklisin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın