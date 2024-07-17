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Hande Erçel Yine Eltisinden Eksik Kalmadı, Pelin Akil Şükretti: 17 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Hande Erçel Yine Eltisinden Eksik Kalmadı, Pelin Akil Şükretti: 17 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 02:31

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Pelin Akil, ikizleri Alin ve Lina'yı paylaşıp şükürler etti.

Pelin Akil, ikizleri Alin ve Lina'yı paylaşıp şükürler etti.

Nazlı Sabancı buzları erittiği kocası Hacı Sabancı'yla maç pozlarına doyamadı.

Nazlı Sabancı buzları erittiği kocası Hacı Sabancı'yla maç pozlarına doyamadı.

Müstakbel eltisi Hande Erçel de ondan eksik kalmadı, hemen iliştiriverdi kendi maç pozlarını.

Müstakbel eltisi Hande Erçel de ondan eksik kalmadı, hemen iliştiriverdi kendi maç pozlarını.

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Yasemin ve İdo Tatlıses, Avatar Atakan ve eşi Serap'la Çeşme'de bir araya geldi. Aslan da oradaydı!

Yasemin ve İdo Tatlıses, Avatar Atakan ve eşi Serap'la Çeşme'de bir araya geldi. Aslan da oradaydı!
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Danla Bilic, köpeğini yıkadı ama neye uğradığını da şaşırdı.

Danla Bilic, köpeğini yıkadı ama neye uğradığını da şaşırdı.

Bali'ye uçan Çağla Şikel'in maymunlarla imtihanı güldürdü.

Gamze Erçel, kızı Mavi'yle poz verdi. Mavi'nin tatlılığı yine hayran bıraktı.

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