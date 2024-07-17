Hande Erçel Yine Eltisinden Eksik Kalmadı, Pelin Akil Şükretti: 17 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hande Erçel Yine Eltisinden Eksik Kalmadı, Pelin Akil Şükretti: 17 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Pelin Akil, ikizleri Alin ve Lina'yı paylaşıp şükürler etti.
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Nazlı Sabancı buzları erittiği kocası Hacı Sabancı'yla maç pozlarına doyamadı.
Müstakbel eltisi Hande Erçel de ondan eksik kalmadı, hemen iliştiriverdi kendi maç pozlarını.
Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu'ndaki rol arkadaşı Nail Gönenli'ye bu sene de tatile çıktı. Kızı Mercan ve Nail Gönenli'nin halleri kalp eritti.
Yasemin ve İdo Tatlıses, Avatar Atakan ve eşi Serap'la Çeşme'de bir araya geldi. Aslan da oradaydı!
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Danla Bilic, köpeğini yıkadı ama neye uğradığını da şaşırdı.
Bali'ye uçan Çağla Şikel'in maymunlarla imtihanı güldürdü.
Gamze Erçel, kızı Mavi'yle poz verdi. Mavi'nin tatlılığı yine hayran bıraktı.
Merve Boluğur, Çeşme'de kim bilir nerede lahmacunları gömdü.
Eser Yenenler 7 kilo verdiğini açıkladı.
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Ceyda Düvenci, dünya güzeli kızı Melisa'nın şefkat saatini paylaştı.
Kerimcan Durmaz, biricik dostu Samet Liçina'yla keyifteydi.
Şeyma Subaşı sanıyoruz ki masa tenisine sardığını ima etti.
Murat Boz gecenin sürprizini yaptı, bal çocukluğunu paylaştı.
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