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Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşkı Hatırla Dizisindeki Alev Ateş Öpüşme Sahnesi Ortalığı Kasıp Kavurdu

Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşkı Hatırla Dizisindeki Alev Ateş Öpüşme Sahnesi Ortalığı Kasıp Kavurdu

Barış Arduç Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2025 - 12:33

Netflix yapımı Rüzgara Bırak filmindeki uyumlarıyla dünya çapında konuşulan Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisinden hiç beklemeden ikinci proje gelmişti. Disney Plus için hazırlanan Aşkı Bırak dizisinin ilk 3 bölümü dün akşam yayınlandı. Galada birbirlerine mesafeli durdukları gözlerden kaçmayan Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizideki alev ateş öpüşme sahnesi gündem oldu.

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Rüzgara Bırak filmindeki müthiş uyumlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel ve Barış Arduç'un yeni dizisi yayınlandı.

Rüzgara Bırak filmindeki müthiş uyumlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel ve Barış Arduç'un yeni dizisi yayınlandı.

Disney Plus yapımı Aşkı Hatırla dizisi daha yayınlanmadan büyük ses getirmişti. Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumlarının yanı sıra dizinin galasında birbirlerine mesafeli duruşları da dikkatlerden kaçmamıştı.

18 Haziran'da ilk üç bölümü yayınlanan Aşkı Hatırla yine sosyal medyanın en çok konuşulan konularından olmayı başardı.

18 Haziran'da ilk üç bölümü yayınlanan Aşkı Hatırla yine sosyal medyanın en çok konuşulan konularından olmayı başardı.

Hande Erçel'in oyunculuğundan güzelliğine, Barış Arduç'la uyumlarına kadar her şeyi konuşulduğu sosyal medyada ön plana çıkan bir konu oldu. Hande Erçel ve Barış Arduç'un nabız yükselten öpüşmesi gündem oldu!

Sosyal medyada yayılan öpüşme sahnesinin kısa bir anını sizlerle paylaşalım:

Veee şimdi de sosyal medyada tartışma yaratan o sahnenin yorumlarına birlikte göz atalım 🔥

Veee şimdi de sosyal medyada tartışma yaratan o sahnenin yorumlarına birlikte göz atalım 🔥
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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