Hande Erçel'in Mumbai Tatilinden Hazar Ergüçlü'nün Aşkına 5 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hande Erçel'in Mumbai Tatilinden Hazar Ergüçlü'nün Aşkına 5 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Hande Erçel, Mumbai tatilinde:
2. Zeynep Bastık'tan yeni şarkı müjdesi geldi.
3. Kaan Yıldırım:
4. Emir Can İğrek'ten konser paylaşımı geldi.
5. Mine Tugay:
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6. Özge Özpirinçci, kızı Mercan'ı paylaştı.
7. Çağla Şikel'den ayna pozu:
8. Hazar Ergüçlü, sevgilisi DJ Artz'ı paylaştı.
9. Hande Doğandemir, Amerika'da:
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