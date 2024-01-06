Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel Starbucks Reklamı Yapınca Tepki Çekti: Paylaşımı Hemen Sildi!
Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel Starbucks Reklamı Yapınca Tepki Çekti: Paylaşımı Hemen Sildi!
Fenomen ve ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından Starbucks paylaşımı yaptı. İsrail-Filistin savaşı yüzünden son dönemlerde protesto edilen Starbucks markasının reklamını yapan Gamze Erçel tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı!
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Magazin dünyasının gözde isimlerinden Hande Erçel'in ablası ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Gamze Erçel geniş bir kitle tarafından seviliyor.
2019 yılında nikah masasına oturduğu biricik eşi Caner Yıldırım'la düşman çatlatan cinsten bir aşk yaşayan Gamze Erçel'in sosyal medya paylaşımları oldukça ilgiyle takip ediliyor.
Instagram profilinde, evlendikleri yılın aralık ayında dünyaya gelen kızları Mavi'ye bol bol yer veren popüler fenomenin son hikayeleri dikkat çekti.
"Kıza kıza 1 gecelik Sapanca'ya gidiyoruz. Jakuzili, masajlı, bol dinlenmeli" notuyla bir yolculuk pozu paylaştı.
Erçel'in göze çarpan hikayesi ise "Starbucks'ın arabaya servisi varmış ya. Çok iyi" diyerek yayınladığı "#reklam" oldu.
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Biliyorsunuzdur, İsrail'in Filistin'de adeta insanlık dramı yaşattığı bu acı savaş döneminde birçok marka boykot ediliyor. Bunlardan bir tanesi de dünyaca ünlü kahve firması Starbucks!
Gamze Erçel'in pek çok kişinin boykot ettiği bir markanın ürünlerini paylaşıp övmesi tepkilerin odağı oldu.
Paylaşımlarını kısa sürede silse de eleştiri oklarının hedefinden kurtulamayan Gamze Erçel'in son fotoğrafına yorum yağdı.
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