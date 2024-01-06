Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel Starbucks Reklamı Yapınca Tepki Çekti: Paylaşımı Hemen Sildi!

Fenomen ve ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından Starbucks paylaşımı yaptı. İsrail-Filistin savaşı yüzünden son dönemlerde protesto edilen Starbucks markasının reklamını yapan Gamze Erçel tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı!

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