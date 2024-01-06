Geçtiğimiz Gün Kızıl Saçlarını Övdüğümüz Nilperi Şahinkaya Sarışın Oldu: Yeni Hali Yine Çok Beğenildi
Geçtiğimiz Gün Kızıl Saçlarını Övdüğümüz Nilperi Şahinkaya Sarışın Oldu: Yeni Hali Yine Çok Beğenildi
Son zamanlarda kızıl saçlarıyla dikkat çeken Nilperi Şahinkaya'nın yeni imajı büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu, sarışın saçlarıyla hayranlarını şaşırttı ve yine büyüledi.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nilperi Şahinkaya'yı Öyle Bir Geçer Zamanki ve Aynen Aynen gibi popüler dizilerden tanıyoruz.
Hem oyunculuğu hem güzelliği ile çok beğenilen ünlü isim sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Şahinkaya, kızıl ve kıvırcık saçlarıyla çok beğenilmişti.
Biz daha onun kızıl halini övmeyi bitirememişken Şahinkaya yeni imajıyla karşımıza çıktı.
Bu sefer de sarışın olmaya karar veren ünlü oyuncu yeni tarzıyla yine çok beğenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nilperi Şahinkaya yeni imajını paylaştığı fotoğraflarına "sarışın kızlar için bi şarkı vardı neydi ya?" notunu düştü.
Şahinkaya'nın yeni saçlarına hayranlarından birçok yorum geldi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
Siz Nilperi Şahinkaya'nın yeni tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın