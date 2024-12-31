Hande Erçel'den Aslı Enver'e Herkesi Yeni Yıl Ruhu Sardı! : 31 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hande Erçel'den Aslı Enver'e Herkesi Yeni Yıl Ruhu Sardı! : 31 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel
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Eda Ece
Çağla Şıkel
Yasemin Tatlıses
Hazal Kaya
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Birkan Sokullu
Zeynep Bastık
Gamze Erçel
Aslı Enver
Afra Saraçoğlu
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Şeyma Subaşı
İlker Kaleli
Nesrin Cavadzade
Demet Özdemir
Merve Boluğur
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İlayda Alişan
Cem Yılmaz
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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