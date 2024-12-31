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Hande Erçel'den Aslı Enver'e Herkesi Yeni Yıl Ruhu Sardı! : 31 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Hande Erçel'den Aslı Enver'e Herkesi Yeni Yıl Ruhu Sardı! : 31 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
31.12.2024 - 23:26

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel

Hande Erçel

Eda Ece

Eda Ece

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Hazal Kaya

Hazal Kaya
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Birkan Sokullu

Birkan Sokullu

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Aslı Enver

Aslı Enver

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu
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Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

İlker Kaleli

İlker Kaleli

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Merve Boluğur

Merve Boluğur
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İlayda Alişan

İlayda Alişan

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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