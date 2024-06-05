Hamilelikle Güzelleşen Hailey'den Kitap Çıkartan Hilton'a 5 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Hamilelikle Güzelleşen Hailey'den Kitap Çıkartan Hilton'a 5 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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Hailey Bieber hamilelikle giderek güzelleşti.
Paris Hilton kitap çıkarttı.
Khloe Kardashian Janet Jackson konserine gitti.
Nicki Minaj siyahlara büründü.
Roșie Huntington ışıldadı.
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Kylie Jenner kırmızılar içinde ortalığı aleve verdi.
Barbara Palvin kız kıza dışarı çıktı.
Billie Eilish buğulu pozlar paylaştı.
Demi Lovato köpeğini özledi.
Lady Gaga 'hamile değilim' dedi.
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