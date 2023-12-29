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Hamile Adayları Buraya: Doğumdan Önce Karşı Karşıya Kalabileceğiniz 10 Şey

etiket Hamile Adayları Buraya: Doğumdan Önce Karşı Karşıya Kalabileceğiniz 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 19:31

Hamilelik çok farklı bir süreç. Mod değişikliklerinden fiziksel değişikliklere hamilelikte birçok değişiklik yaşanıyor. Hamilelikte yaşanılan değişiklikleri merak ediyorsanız bu içerik sizin için. Gelin hamilelerin vücudunda ve psikolojisinde neler oluyor birlikte bakalım...

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1. Hamilelikte en çok karşılaşılan durumların başında mide bulantısı geliyor.

Mide bulantısı ve kusma özellikle hamileliğin ilk aylarında çokça görülüyor. Sabah bulantısı olarak değerlendirilen bu bulantılar gün içinde herhangi bir zamanda da olabiliyor. Gebelik hormon seviyelerinin artması bu bulantıların nedenlerinden biri.

2. Hamileyken en çok karşı karşıya kalınan durumlardan biri yorgunluk.

Progesteron seviyelerindeki artış hamilelikte aşırı yorgunluğa neden oluyor. Sürekli yorgun hissetme tüm hamilelerin yaşadıkları durumlardan. İlk zamanlarda bu yorgunluk daha fazla olabiliyor.

3. Meme hassasiyeti ve büyüme ile hamileler sıkça karşılaşıyor.

Hormonal değişiklikler sonucu hamilelikte memelerde büyüme ve aşırı hassasiyet görülüyor. Birçok hamile bu durumla karşı karşıya kalıyor. Hamileler arasında çok yaygın görülen meme büyümesi, anne adayını zorlayan bir sürece dönüşebiliyor. Meme büyümesi hamilelik sonrasında emzirme döneminde de devam edebiliyor.

4. Hamilelikte sürekli tuvalete gitme ihtiyacı artabiliyor. Daha sık idrara çıkma hamilelerin genelde karşılaştıkları durumlardan.

Rahim büyümesi, idrar kesesine baskı yaptığı için hamilelerin sık tuvalete gitmesine neden olabiliyor. Bu durum, hamileliğin ilerleyen dönemlerinde daha çok görülüyor. Sık tuvalete çıkma, anne adaylarını rahatsız eden durumlardan biri.

5. Hamilelikte en rahatsız olunan durumların başında kabızlık geliyor. Anne adaylarının hormonal değişiklikler ve büyüyen rahim sonucunda sindirim sistemi yavaşlayabiliyor.

Hazımsızlık ve kabızlık, çok rahatsız olunan durumların başında geliyor. Bu durumlarla hamilelikte çokça karşılaşılıyor. Hamilelikte değişen hormonlar bağırsak hareketlerini yavaşlattığı için kabızlık görülmesi muhtemel. Bu dönemde yeterli su içmek ve lifli gıdalar tüketmek kabızlığın önüne geçmek için önemli.

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6. Hamilelik denildiğinde akla ilk duygusal değişimler geliyor.

Hamilelik sırasında hormon seviyelerindeki değişiklikler duygusal dalgalanmaya neden oluyor. Vücutta fiziksel değişikliklerin yanında birçok duygusal değişiklik de oluyor. Anne adaylarının hamilelik sürecinde en çok karşılaştıkları durum bu duygusal değişimler.

7. Şişkinlik, hamilelikte neredeyse tüm kadınların yaşadığı bir durum.

Vücutta kan dolaşımının artması hamilelikte şişkinliğe sebep oluyor. Özellikle ayaklardaki şişkinlik dolayısıyla anne adayları sıklıkla şikayet ediyor. Hamilelikte sıvıların vücutta tutulumun artması bu şişkinliğin nedenlerinden biri.

8. Hamileler, bu süreçte sıklıkla baş ağrısı çekebiliyorlar.

Hamilelikteki hormon değişiklikleri, stres gibi nedenler baş ağrısını tetikleyebiliyor. Birçok anne adayı bu dönemde baş ağrısı yaşıyor. Stresin de tetiklediği bu ağrıyı geçirmek için anne adayının rahat etmesi sağlanmalı.

9. Hormon değişimleri cilt sorunlarını da tetikleyebilir.

Hamilelik sürecinde anne adaylarının cildinde akne sorunları veya cilt kuruluğu olabiliyor. Anne adaylarında çok sık görülen cilt sorunlarının nedenleri metabolik veya hormonal. Cilt değişikleri anne adaylarının doğum öncesi en çok hoşnutsuz oldukları durumlardan.

10. Hamilelik sürecinde rastlanan bir başka durum ise nefes darlığı şikayeti.

Özellikle hamileliğin ilerleyen zamanlarında rahim diyaframa baskı yaptığı için nefes almak zorlaşabiliyor. Bir sürü anne adayı bu dönemde nefes darlığından şikayet ediyor. Artan vücut ağırlığı da bu dönemde nefes darlığına neden olabiliyor.

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