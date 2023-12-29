Hamile Adayları Buraya: Doğumdan Önce Karşı Karşıya Kalabileceğiniz 10 Şey

Hamilelik çok farklı bir süreç. Mod değişikliklerinden fiziksel değişikliklere hamilelikte birçok değişiklik yaşanıyor. Hamilelikte yaşanılan değişiklikleri merak ediyorsanız bu içerik sizin için. Gelin hamilelerin vücudunda ve psikolojisinde neler oluyor birlikte bakalım...