Haluk Bilginer'in Sekizinci Aile'deki Partneri Belli Oldu: Aralarındaki Yaş Farkı Çok Konuşuldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
Son olarak Angelina Jolie ile birlikte başrollerini paylaştığı Maria filmiyle gündemden düşmeyen Haluk Bilginer, yepyeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Disney Plus'ta yayınlanacak Sekizinci Aile adlı dizide izleyiciyle buluşacak Haluk Bilginer'in partneri de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 8 bölümlük dizide Bilginer'in partneri Melisa Döngel oldu. İkilinin arasındaki 45 yaş fark gündem oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Usta oyuncu Haluk Bilginer, Sekizinci Aile adlı diziyle izleyici karşısına çıkacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Haluk Bilginer'in Sekizinci Aile dizisindeki partneri Melisa Döngel oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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