Halk TV İddianamesi Hazırlandı: Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz’un 14 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Halk TV İddianamesi Hazırlandı: Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz’un 14 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Halk TV iddianamesi hazırlandı. Halk TV çalışanı gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'a 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Yargı Görevini Yapanı Etkileme, Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması' suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla, soruşturma kapsamında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteciler Seda Selek ve Serhan Asker'e, 'Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, Yargı Görevini Yapanı Etkileme' suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.
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'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında gazeteciler hakkında iddianame hazırlandı.
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Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz’a 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek', 'Yargı Görevini Yapanı Etkileme', 'Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması' suçundan 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.
Yine aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’e 'kayda alınan konuşmaların basın yayın yoluyla yayınlanması', 'yargı görevini yapanı etkileme' suçundan 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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