Halay Çeken Hadise'den Kendisiyle Yüzleşen İrem Derici'ye 22 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Halay Çeken Hadise'den Kendisiyle Yüzleşen İrem Derici'ye 22 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Metin Akdülger, Sandık Kokusu'na veda etti.
Danla Bilic, kedilerini paylaştı.
Şeyma Subaşı, hangi filmi izleyeceğine karar veremedi.
Serenay Sarıkaya, Mardin anısı bıraktı.
Yasemin Tatlıses, dördüncü ay çekimleri için ikizleri hazırladı.
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Berfu Yenenler, dünya şekeri oğullarını paylaştı.
Danla Bilic'le Gülşen konserine giden Cemal Can Canseven, aşka geldi.
Demet Akalın, Disneyland'e giriş yaptı.
Hande Erçel'in üstünden yine asalet akıyordu.
Zeynep Bastık korkuttu.
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Kerimcan Durmaz'ı yeni şarkısının heyecanı sardı.
İrem Derici, hayat seçimleriyle yüzleşti!
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