Hakan Sabancı Aşkta Kendini Aştı, Hadise Oyuncu Olup Çıktı: 30 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hakan Sabancı Aşkta Kendini Aştı, Hadise Oyuncu Olup Çıktı: 30 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Gamze Erçel, Melike Şahin'in "Canın Beni Çekti" şarkısına düştü.
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Hadise, Seda Bakan'la Marie Claire'e kapak oldu.
Yasemin Tatlıses, günlük erime dozunu aldı.
Özge Özpirinçci yeni bölüm tanıtımını partneriyle yaptı.
Ezgi Mola'nın motosikletiyle imtihanı bitmedi.
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Zeynep Bastık, 29 Ekim gecesinden pozlarını paylaştı.
Pelin Akil, can dostunun doğum gününü kutladı.
Çağla Şıkel, yayın sonrası poz kesti.
Şeyma Subaşı, şekilden şekle girdi.
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Danla Bilic, iltifatlara boğuldu.
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