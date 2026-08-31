Haftanın Kristali Siyah Turmalin: Bu Taşı Bu Hafta Yanınızdan Ayırmak İstemeyebilirsiniz!

31 Ağustos–6 Eylül 2026 haftasının kristali siyah turmalin. Güçlü görünümü, derin siyah rengi ve yüzyıllardır kendisine yüklenen koruyucu anlamlarla siyah turmalin, özellikle yoğun, yorucu ve duygusal olarak karmaşık dönemlerde en çok merak edilen kristallerden biri.

Peki siyah turmalini bu kadar özel yapan ne?

Neden bazı insanlar onu evinin girişine koyuyor, bazıları çantasında taşıyor, bazıları ise çalışma masasından ayırmıyor?

Ve en önemlisi…

Bu hafta siyah turmalinin sembolik mesajı sizin hayatınızda hangi konuya dokunuyor olabilir?