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Haftanın Kristali Siyah Turmalin: Bu Taşı Bu Hafta Yanınızdan Ayırmak İstemeyebilirsiniz!

etiket Haftanın Kristali Siyah Turmalin: Bu Taşı Bu Hafta Yanınızdan Ayırmak İstemeyebilirsiniz!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 16:29
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31 Ağustos–6 Eylül 2026 haftasının kristali siyah turmalin. Güçlü görünümü, derin siyah rengi ve yüzyıllardır kendisine yüklenen koruyucu anlamlarla siyah turmalin, özellikle yoğun, yorucu ve duygusal olarak karmaşık dönemlerde en çok merak edilen kristallerden biri.

Peki siyah turmalini bu kadar özel yapan ne?

Neden bazı insanlar onu evinin girişine koyuyor, bazıları çantasında taşıyor, bazıları ise çalışma masasından ayırmıyor?

Ve en önemlisi…

Bu hafta siyah turmalinin sembolik mesajı sizin hayatınızda hangi konuya dokunuyor olabilir?

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SİYAH TURMALİNİN EN GÜÇLÜ MESAJI: “SINIRLARINI KORU”

SİYAH TURMALİNİN EN GÜÇLÜ MESAJI: “SINIRLARINI KORU”

Siyah turmalin kristal inanışlarında özellikle korunma, topraklanma, sınır koyma ve ağır enerjilerden uzaklaşma temalarıyla ilişkilendirilir.

Bu nedenle haftanın ana mesajı çok net:

Her şeyi üzerinize almak zorunda değilsiniz.

Başkalarının öfkesi…

Beklentileri…

Kaygıları…

Eleştirileri…

Sürekli sizden bir şey isteyen insanların baskısı…

Bazen insanın gerçek yorgunluğu yaptığı işten değil, sürekli başkalarının enerjisini taşımaktan gelir.

Siyah turmalinin bu haftaki sembolik hatırlatması tam olarak burada devreye giriyor:

“Nerede sizin sorumluluğunuz bitiyor, başkasınınki başlıyor?”

Bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde düşündüğünüzden daha önemli olabilir.

NEGATİF ENERJİDEN KORUDUĞUNA NEDEN İNANILIYOR?

Kristal ve spiritüel geleneklerde siyah turmalin, çevredeki ağır veya huzursuz edici enerjilere karşı bir çeşit sembolik kalkan gibi görülür.

Özellikle kıskançlık, dedikodu, yoğun rekabet veya sürekli gerilim bulunan ortamlarda taşınması tercih edilir.

Bu nedenle bazı kişiler siyah turmalini:

evin girişinde,

çalışma masasında,

yatak odasının dışında,

çantasında,

cebinde,

toplantı veya kalabalık ortamlarda

bulundurmayı tercih eder.

Buradaki önemli nokta şu:

Siyah turmalinin “negatif enerjiyi fiziksel olarak emdiği” veya sağlık üzerinde belirli bir tedavi etkisi yarattığı bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Bu tür özellikler kristal gelenekleri ve spiritüel inanışlar çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Fakat sembolik açıdan bakıldığında taşın kendisi güçlü bir hatırlatıcı olabilir:

“Bugün başkalarının duygularını üzerime almayacağım.”

TOPRAKLANMA TAŞI OLARAK NEDEN BU KADAR POPÜLER?

Siyah turmalin aynı zamanda en bilinen topraklanma kristallerinden biridir.

Topraklanmak ne demek?

Zihniniz aynı anda onlarca senaryoyla uğraşırken yeniden bulunduğunuz ana dönebilmek…

Sürekli geleceği düşünmek yerine bugün ne yapabileceğinize odaklanmak…

Kaygıyla hareket etmek yerine daha sakin ve gerçekçi karar verebilmek…

Bu nedenle kendisini sürekli zihinsel olarak dağınık hissedenler siyah turmalini meditasyon veya kişisel farkındalık çalışmalarında kullanmayı tercih edebilir.

Bu haftanın cümlesi şu olabilir:

“Kontrol edemediğim şeyleri bırakıyor, kontrol edebildiklerime dönüyorum.”

İŞ VE PARA ENERJİSİNDE SİYAH TURMALİN

İŞ VE PARA ENERJİSİNDE SİYAH TURMALİN

Çalışma hayatında siyah turmalinin sembolik enerjisi özellikle sınır koymakla ilgilidir.

İş arkadaşınızın sürekli sorumluluğunu üzerinize mi alıyorsunuz?

Herkes “nasıl olsa o yapar” diye işi size mi bırakıyor?

Patronunuzdan veya çevrenizden gelen baskıyı eve kadar mı taşıyorsunuz?

Bu hafta siyah turmalinin mesajı:

“Profesyonel olmak, herkese sınırsız erişim vermek değildir.”

Çalışma masanızda siyah turmalin bulundurmak istiyorsanız onu bir niyet nesnesi olarak kullanabilirsiniz.

Sabah masanıza oturduğunuzda kendinize şunu hatırlatın:

“Bugün enerjimi gerçekten önemli olan işlere vereceğim.”

Para konusunda ise taşın sembolik tarafı daha çok korkuyla hareket etmemeyi hatırlatabilir.

Maddi endişeler bazen insanı ya gereğinden fazla harcamaya ya da korkudan hiçbir adım atamamaya yöneltebilir.

Bu hafta para kararlarında duygusal tepki yerine planlama ön planda tutulmalı.

AŞKTA SİYAH TURMALİN: EN BÜYÜK KONU SINIRLAR

Siyah turmalin romantik bir pembe kuvars enerjisi taşımaz.

Onun mesajı daha sert ama oldukça kıymetlidir:

“Sevgi varsa sınır da olmalı.”

Birini sevmek her davranışını kabul etmek anlamına gelmez.

Sürekli açıklama yapmak zorunda kaldığınız…

Kendinizi değersiz hissettiğiniz…

Sizi sürekli suçlayan…

Kıskançlığı sevgi adı altında sunan…

Ya da yalnızca ihtiyaç duyduğunda sizi hatırlayan ilişkilerde sınır çizmek gerekebilir.

Bekârlar açısından bu hafta önemli soru şu:

Karşınızdaki insanın söylediklerine mi inanıyorsunuz, davranışlarına mı bakıyorsunuz?

İlişkisi olanlar açısından ise:

İlişkide fedakârlık ile kendinden vazgeçmek arasındaki çizgi nerede?

Bu iki soru düşündüğünüzden çok daha fazla şeyi açığa çıkarabilir.

EVDE SİYAH TURMALİN NEREYE KONULUR?

Kristal geleneklerinde siyah turmalin özellikle evin giriş bölümünde kullanılmayı seven taşlardan biridir.

Bunun sembolik nedeni dışarıdan gelen yoğunluğu kapının dışında bırakma fikridir.

Ayrıca çalışma masası veya salon gibi yoğun kullanılan alanlarda da tercih edilebilir.

Bazı kişiler elektronik cihazların yakınında bulundurmayı sever. Ancak siyah turmalinin elektromanyetik alanların sağlık üzerindeki etkilerini ortadan kaldırdığı yönünde güvenilir bilimsel kanıt bulunmadığını özellikle belirtmek gerekir.

Kristali burada daha çok bir dekoratif ve kişisel niyet objesi olarak düşünmek en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

SİYAH TURMALİN NASIL TEMİZLENİR?

Kristal kullananların en çok sorduğu sorulardan biri de bu.

Siyah turmalini fiziksel olarak temizlemek için yumuşak, hafif nemli bir bez kullanılabilir.

Spiritüel geleneklerde ise insanlar taşlarını farklı yöntemlerle sembolik olarak “arındırmayı” tercih eder:

Tütsü dumanından geçirmek, ses kullanmak, ay ışığında bekletmek veya meditasyon sırasında niyet etmek bunlardan bazılarıdır.

Burada önemli olan taşın yapısına zarar verebilecek aşırı kimyasal veya sert temizlik yöntemlerinden kaçınmaktır.

SİYAH TURMALİNİ BU HAFTA KİMLER DAHA ÇOK SEVEBİLİR?

SİYAH TURMALİNİ BU HAFTA KİMLER DAHA ÇOK SEVEBİLİR?

Özellikle şu duyguları yaşayanlar siyah turmalinin sembolizmiyle güçlü bağ kurabilir:

Kendisini sürekli yorgun hissedenler…

Çevresindeki insanların sorunlarını fazlasıyla üstlenenler…

İş ortamında rekabet yaşayanlar…

Bir ilişkiye sınır koymaya çalışanlar…

Yeni bir başlangıç yaparken eski korkularından kurtulmak isteyenler…

Kalabalık ortamlardan sonra enerjisinin düştüğünü hissedenler…

Ve en önemlisi, artık hayatında kime ve neye “hayır” demesi gerektiğini fark etmeye başlayanlar.

HAFTANIN SİYAH TURMALİN NİYETİ

Bu hafta taşı elinize aldığınızda veya gördüğünüzde şu cümleyi hatırlayabilirsiniz:

“Bana ait olmayan yükleri bırakıyorum. Enerjimi, zamanımı ve huzurumu koruyorum.”

Belki de siyah turmalinin bu hafta size verebileceği en güçlü mesaj tam olarak budur.

Çünkü bazen korunmak dışarıdan görünmeyen bir kalkan oluşturmak değil…

Kime kapıyı açacağınızı, kime kapatacağınızı öğrenmektir.

VE ŞİMDİ EN ÖNEMLİ SORU…

Siyah turmalin bu hafta hayatınıza tek bir şeyi getirebilse hangisini isterdiniz?

Korunma mı?

Huzur mu?

Para mı?

Aşk mı?

Cesaret mi?

Yeni bir başlangıç mı?

Yorumlara sadece bir kelime yazın.

Ve bir soru daha:

Hayatınızda artık enerjinizi vermek istemediğiniz şey ne?

Belki de bu haftanın gerçek dönüşümü, vereceğiniz cevabın içinde saklıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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