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Haftanın İlk Günü Borsa İstanbul’da Yükselişle Başladı: 28 Ekim' de BIST 100, Altın ve Dövizde Güncel Durum!

etiket Haftanın İlk Günü Borsa İstanbul’da Yükselişle Başladı: 28 Ekim' de BIST 100, Altın ve Dövizde Güncel Durum!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 18:29

Haftanın ilk günü finans dünyası oldukça hareketli bir başlangıç yaptı! Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yatırımcıları sevindirecek şekilde yükselirken, altın ve döviz piyasasında da ilgi çeken gelişmeler yaşandı. İşte, haftanın ilk günü kapanış rakamları ve piyasadaki en güncel bilgilerle 28 Ekim yatırım özetiniz!

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Borsa İstanbul bugün de yükseliş trendini sürdürüyor.

Borsa İstanbul bugün de yükseliş trendini sürdürüyor.

BIST 100 endeksi %0,42 artışla 8.945,80 puandan kapanış yaparak yatırımcılarına umut verdi. Bankacılık sektörü, global faiz oranlarındaki belirsizlikler ve döviz kuru baskıları nedeniyle %0,22 değer kaybederek günün negatif performans gösteren sektörlerinden oldu. Ancak holding endeksi %0,48’lik bir kazanç elde etti ve yatırımcıların dikkatini üzerine çekti.

Sektörel bazda baktığımızda, finansal kiralama ve faktoring sektörleri %2,34 değer artışıyla günün en çok kazandıran sektörü olarak ön plana çıktı.

Sektörel bazda baktığımızda, finansal kiralama ve faktoring sektörleri %2,34 değer artışıyla günün en çok kazandıran sektörü olarak ön plana çıktı.

Diğer yandan, sigorta sektörü %1,02 değer kaybederek en çok değer kaybeden sektör olarak kaydedildi.

Döviz cephesinde hareketlilik daha sınırlı seviyelerde.

Döviz cephesinde hareketlilik daha sınırlı seviyelerde.

Dolar/TL bugün 34,2875 seviyesine ulaştı ve %0,02 oranında hafif bir yükseliş kaydetti. Aynı zamanda, Euro/TL 37,1080 seviyesinde işlem görerek %0,08 oranında değer kazandı.

Ekim ayının ilk gününden bu yana altın piyasasında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor.

Ekim ayının ilk gününden bu yana altın piyasasında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor.

Ons altın bugün 2.743,98 dolar seviyesine gerileyerek %0,13 oranında değer kaybetti. Ancak aylık bazda toparlanma sürüyor; Ekim'in ilk gününe göre ons altın 77,43 dolar artarak %2,91 değer kazandı.

Gram Altın ise bu yükseliş trendinden etkilenerek 98,89 TL artışla %3,38 değer kazandı ve şu anda 3022 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Gram Altın ise bu yükseliş trendinden etkilenerek 98,89 TL artışla %3,38 değer kazandı ve şu anda 3022 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Gram altın, kısa vadeli yatırımcıların ilgisini çekerken, döviz kurlarındaki artıştan da pozitif etkileniyor.

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Çeyrek Altın ise 4.840 TL seviyesinde alıcı buluyor.

Çeyrek Altın ise 4.840 TL seviyesinde alıcı buluyor.

Çeyrek altın, düğün sezonunun etkisiyle yoğun talep görmeye devam ederken, yıl sonuna doğru artan taleple birlikte fiyatlardaki yukarı yönlü seyir yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Cumhuriyet Altını da 19.361 TL seviyesinde işlem görerek, güvenli yatırım aracı olarak tercih edilmeye devam ediyor.

Petrol piyasalarında ise Brent petrol fiyatında dikkat çekici bir gerileme yaşanıyor.

Petrol piyasalarında ise Brent petrol fiyatında dikkat çekici bir gerileme yaşanıyor.

Brent petrol %5,34 değer kaybederek 71,99 dolara geriledi. Bu düşüş, özellikle global enerji talebindeki dalgalanmalar, Çin ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri ve Amerikan ham petrol stoklarındaki artışla ilişkilendiriliyor.

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