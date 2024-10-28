Haftanın İlk Günü Borsa İstanbul’da Yükselişle Başladı: 28 Ekim' de BIST 100, Altın ve Dövizde Güncel Durum!

Haftanın ilk günü finans dünyası oldukça hareketli bir başlangıç yaptı! Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yatırımcıları sevindirecek şekilde yükselirken, altın ve döviz piyasasında da ilgi çeken gelişmeler yaşandı. İşte, haftanın ilk günü kapanış rakamları ve piyasadaki en güncel bilgilerle 28 Ekim yatırım özetiniz!