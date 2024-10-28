Haftanın İlk Günü Borsa İstanbul’da Yükselişle Başladı: 28 Ekim' de BIST 100, Altın ve Dövizde Güncel Durum!
Haftanın İlk Günü Borsa İstanbul’da Yükselişle Başladı: 28 Ekim' de BIST 100, Altın ve Dövizde Güncel Durum!
Haftanın ilk günü finans dünyası oldukça hareketli bir başlangıç yaptı! Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yatırımcıları sevindirecek şekilde yükselirken, altın ve döviz piyasasında da ilgi çeken gelişmeler yaşandı. İşte, haftanın ilk günü kapanış rakamları ve piyasadaki en güncel bilgilerle 28 Ekim yatırım özetiniz!
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Borsa İstanbul bugün de yükseliş trendini sürdürüyor.
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Sektörel bazda baktığımızda, finansal kiralama ve faktoring sektörleri %2,34 değer artışıyla günün en çok kazandıran sektörü olarak ön plana çıktı.
Döviz cephesinde hareketlilik daha sınırlı seviyelerde.
Ekim ayının ilk gününden bu yana altın piyasasında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor.
Gram Altın ise bu yükseliş trendinden etkilenerek 98,89 TL artışla %3,38 değer kazandı ve şu anda 3022 TL seviyelerinde işlem görüyor.
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