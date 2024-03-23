Hafızanın Gücünü Hafife Almayın: Bizi Anında Çocukluğumuza Götüren 10 Tat
Hafızanın Gücünü Hafife Almayın: Bizi Anında Çocukluğumuza Götüren 10 Tat
Tatmamıza gerek kalmadan kokusunu duyduğumuz hatta gördüğümüz anda bizi eskilere, çocukluğumuza götüren adeta zamanda yolculuk yaptıran o tatları keşfetmeye hazır mısınız?
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1. Ayva kompostosu
2. Sosisli sandviç
3. Ayva tatlısı
4. Jöle
5. Etli dolma
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6. Düğün çorbası
7. Etli bamya
8. Tavuklu patlıcan
9. Sigara böreği
10. Paçanga böreği
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