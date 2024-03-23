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Hafızanın Gücünü Hafife Almayın: Bizi Anında Çocukluğumuza Götüren 10 Tat

etiket Hafızanın Gücünü Hafife Almayın: Bizi Anında Çocukluğumuza Götüren 10 Tat

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 20:31

Tatmamıza gerek kalmadan kokusunu duyduğumuz hatta gördüğümüz anda bizi eskilere, çocukluğumuza götüren adeta zamanda yolculuk yaptıran o tatları keşfetmeye hazır mısınız?

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1. Ayva kompostosu

1. Ayva kompostosu

Özellikle bayramlarda yapılan ayva kompostoları eskiden en sevdiğimiz tatlılar arasında yer alıyordu. Hem doğal hem de sağlıklı olan ayva kompostosunu görünce bi 10-15 yıl geriye gitmiyor muyuz?

2. Sosisli sandviç

2. Sosisli sandviç

Eski dönemlerin en çok sevilen fast food yemeklerinden biri olan sosisli sandviçler o zamanlarda şimdikinden çok farklıydı. Hem sade hem de bol soslu olan bu sandviçler maç çıkışlarında, okul kantinlerinde, büfelerde en sevdiğimiz tatlar arasında yer alıyordu!

3. Ayva tatlısı

3. Ayva tatlısı

Kabul edelim ayva tatlısı eskiden beri gelen en keyifli tatlılar arasında. Üzerine konulan kaymak ile birlikte bambaşka bir lezzete ulaşan ayva tatlısını görünce kimler çocukluktaki bayramlara gidiyor?

4. Jöle

4. Jöle

Çocukken severek yediğimiz o rengarenk jöleleri unutmak mümkün mü! İçerisine meyveler koyduğumuz veya sade şekilde yediğimiz jöleler resmen insanı mutlu eden en keyifli tatlardan biriydi!

5. Etli dolma

5. Etli dolma

Kabak, biber, domates, patlıcan... Annelerimizin yaptığı o etli dolmalar sizi de bir anda mutlu aile sofralarına geri götürmüyor mu? İçinin güzelliği ile birlikte sebze yemeyi sevdiğimiz bu yemeği unutmak nasıl mümkün?

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6. Düğün çorbası

6. Düğün çorbası

Akşam yemeklerinin ilk öğünü olan düğün çorbası deyince aklınıza ilk ne geliyor? Hem tadı hem kokusu ile unutulmazlar arasında yerini alan düğün çorbasının ismini duymamız bile içimizi ısıtmaya yetiyor.

7. Etli bamya

7. Etli bamya

Hem sulu hem de etli yemekler arasında favorimiz olan etli bamya bizi o güzel eski günlere götürüyor anında! Yedikçe daha fazla tabak yemek isteyeceğiniz bu leziz yemek aşırı güzel değil miydi?

8. Tavuklu patlıcan

8. Tavuklu patlıcan

Bol soğan, patlıcan, domates ve tavukla yapılan bu yemek de kokusu ile bizi mest edenler arasındaydı! Şimdi görsek bir anda o keyifli sofralara ışınlanırız!

9. Sigara böreği

9. Sigara böreği

Sigara böreği hala popülerliğini koruyanlar arasında ama ondan bir ısırık aldığınızda çocukluğunuza, o eski günlere dönüyorsunuz. Anneniz yeni yapmış, çıtır çıtır sigara böreğini yiyorsunuz. İçinin sıcaklığı, peyniri.... Gerçekten çok iyi!

10. Paçanga böreği

10. Paçanga böreği

Pastırması ve o çıtırlığı ile her aldığınız ısırıkta ayrı bir keyif veren paçanga böreği daha çok eski zamanlarda özel günlerde yapılan bir börekti... Şimdi bile hep yemediğimiz için, ilk ısırığı aldığımızda o günlere dönüyoruz...

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