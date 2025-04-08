Hafızalara Kazınmış One Hit Wonder Şarkılar
Hafızalara Kazınmış One Hit Wonder Şarkılar
Bazı şarkılar var ki dinlediğimiz anda bizi yıllar öncesine götürüyor ve nostalji rüzgarına kapılıyoruz. Ancak bu şarkıların sahipleri için zaman adeta durmuş! Tek bir hitle müzik dünyasına damga vurup sonrasında sessizliğe gömülen bu isimler, müzik tarihinin en unutulmaz 'one hit wonder'larından biri olarak hafızalarımıza kazındı. Hazırsanız, bir şarkıyla zirveye çıkan ama orada kalamayan o efsane şarkıları hatırlamaya başlıyoruz!
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1. Los del Río - Macarena
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2. Lou Bega - Mambo No. 5
3. O-Zone - Dragostea Din Tei
4. Vanilla Ice - Ice Ice Baby
5. Gotye ft. Kimbra - Somebody That I Used to Know
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6. Las Ketchup - The Ketchup Song
7. Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee)
8. Chumbawamba - Tubthumping
9. Baha Men - Who Let The Dogs Out
10. Dexys Midnight Runners - Come On Eileen
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11. Wheatus - Teenage Dirtbag
12. A-ha - Take On Me
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