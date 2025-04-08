Hafızalara Kazınmış One Hit Wonder Şarkılar

Bazı şarkılar var ki dinlediğimiz anda bizi yıllar öncesine götürüyor ve nostalji rüzgarına kapılıyoruz. Ancak bu şarkıların sahipleri için zaman adeta durmuş! Tek bir hitle müzik dünyasına damga vurup sonrasında sessizliğe gömülen bu isimler, müzik tarihinin en unutulmaz 'one hit wonder'larından biri olarak hafızalarımıza kazındı. Hazırsanız, bir şarkıyla zirveye çıkan ama orada kalamayan o efsane şarkıları hatırlamaya başlıyoruz!