Güzellik Uğruna Her Şeyi Göze Alan Seda Sayan Yüzüne ve Göğüs Dekoltesine Yine Sünnet Derisi Enjekte Ettirdi!
Güzellik Uğruna Her Şeyi Göze Alan Seda Sayan Yüzüne ve Göğüs Dekoltesine Yine Sünnet Derisi Enjekte Ettirdi!
Geçirdiği estetik operasyonlarla gündemimizden düşmeyen Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirmişti hatırlarsanız. Sabahların sultanı güzellik uğruna bir kez daha yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi.
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Sabahların sultanı, laf sokmaların kraliçesi Seda Sayan'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi hem dobra hem cesur hem de oldukça ikonik bir karakter.
Biliyorsunuz ki kendisinin yıllara meydan okuyan da bir güzelliği var. Kim der ki Seda Sayan 61 yaşında diye?
Sayan'ın güzelliğine diyecek bir şey yok tabii ama doğal mı derseniz hayır. Zaten kendisi de estetiklerini paylaşmaktan hiç çekinmiyor.
Sabahların sultanının paylaştığı estetiklerinden bir tanesi de yüzüne ve göğsüne sünnet derisi enjekte ettirme işlemiydi hatırlarsanız. Hatta Seda Sayan bu işlem yüzünden büyük de bir linç yemişti.
Güzelliğinden asla ödün vermeyen ünlü sanatçı bir kez daha estetikleriyle gündem oldu! Sünnet derisinden vazgeçemeyen Sayan, yüzüne ve göğüs dekoltesine bir kez daha sünnet derisi enjekte ettirdi.
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İşte o anlar 👇🏻
Gelin bir de ünlü sanatçının yeni estetiğine ne yorumlar gelmiş birlikte bakalım!
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Siz Seda Sayan'ın yeni estetikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım👇🏻
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