Güzeli Kim Öldürdü?

Bakışımızı değiştiren, içimizde bir boşluk açan, bazen huzursuz eden bir karşılaşmaydı. Şimdi ise güzel, parmağımızın ucunda kayan bir görüntüye dönüştü. Bir saniye bakılıyor, beğeniliyor ve unutuluyor.

Belki de çağımızın estetik krizi tam burada başlıyor:

Güzeli kaybettiğimiz için değil, güzeli tanıma biçimimizi kaybettiğimiz için.

Byung-Chul Han’ın derdi tam da bu. Ve mesele yalnızca sanat değil. Mesele, dünyaya nasıl baktığımız. İnsana nasıl yaklaştığımız. Acıyı, hakikati ve mesafeyi nasıl tükettiğimiz.

Çünkü güzellik dediğimiz şey, sandığımız kadar masum bir kavram değil. Bir toplumun ruhunu ele veren en büyük aynalardan biri. Ve o aynaya bugün baktığımızda gördüğümüz şey şu: Artık güzel olanı aramıyoruz; kolay olanı arıyoruz. Byung-Chul Han’ın kitabındaki en sarsıcı kavramlardan biri “pürüzsüzlük.” Ne kadar çağımıza ait bir kelime.