Güzeli Kim Öldürdü?
Bazı kitaplar okunup rafa kaldırılır; bazıları ise bittikten sonra insanın içine yerleşir, orada çalışmaya devam eder. Byung-Chul Han’ın Güzeli Kurtarmak benim için ikinci türden bir kitap oldu. Son sayfasını kapattığımda şunu fark ettim: meğer uzun zamandır güzelliğin içinde değil, onun simülasyonunda yaşıyormuşuz.
Çünkü artık güzel olanla karşılaşmıyoruz; güzel görünenle karşılaşıyoruz.
Aradaki fark sandığımızdan büyük.
Bir zamanlar güzel, insanı durduran bir şeydi.
Dijital çağın estetik rejimi tam da bunun üzerine kurulu: sürtünmesiz bir dünya.
Bir şiiri düşünün. İyi bir şiir kendini ilk okumada ele vermez.
Ve anlam artık algoritmaların hızına teslim edilmiş durumda.
