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Güzele Her Şey Yakışıyor muydu? Saçlarını Kazıtmadan Önce ve Sonra Etkileyici Görünmeyi Başaran 10 Ünlü İsim

Güzele Her Şey Yakışıyor muydu? Saçlarını Kazıtmadan Önce ve Sonra Etkileyici Görünmeyi Başaran 10 Ünlü İsim

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 12:31

Pek çok ünlü oldukça dramatik saç dönüşümleri geçirdi bildiğiniz gibi. Saç rengini haftada bir değiştirenleri görüyoruz fakat saçlarını kazıtanlar hayli şoke edici. 

İşte saçlarını kazıtan ya da kestiren 10 ünlünün saçlarını kazıtmadan önceki ve sonraki halleri👇

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1. Halsey

1. Halsey

2. Tom Holland

2. Tom Holland

3. Florence Pugh

3. Florence Pugh

4. Doja Cat

4. Doja Cat

5. Kristen Stewart

5. Kristen Stewart
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6. Shawn Mendes

6. Shawn Mendes

7. Jason Momoa

7. Jason Momoa

8. Demi Lovato

8. Demi Lovato

9. Joey King

9. Joey King

10. Cara Delevingne

10. Cara Delevingne
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