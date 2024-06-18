Güzele Her Şey Yakışıyor muydu? Saçlarını Kazıtmadan Önce ve Sonra Etkileyici Görünmeyi Başaran 10 Ünlü İsim
Güzele Her Şey Yakışıyor muydu? Saçlarını Kazıtmadan Önce ve Sonra Etkileyici Görünmeyi Başaran 10 Ünlü İsim
Pek çok ünlü oldukça dramatik saç dönüşümleri geçirdi bildiğiniz gibi. Saç rengini haftada bir değiştirenleri görüyoruz fakat saçlarını kazıtanlar hayli şoke edici.
İşte saçlarını kazıtan ya da kestiren 10 ünlünün saçlarını kazıtmadan önceki ve sonraki halleri👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Halsey
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tom Holland
3. Florence Pugh
4. Doja Cat
5. Kristen Stewart
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Shawn Mendes
7. Jason Momoa
8. Demi Lovato
9. Joey King
10. Cara Delevingne
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın