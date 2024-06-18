Güzele Her Şey Yakışıyor muydu? Saçlarını Kazıtmadan Önce ve Sonra Etkileyici Görünmeyi Başaran 10 Ünlü İsim

Pek çok ünlü oldukça dramatik saç dönüşümleri geçirdi bildiğiniz gibi. Saç rengini haftada bir değiştirenleri görüyoruz fakat saçlarını kazıtanlar hayli şoke edici.

İşte saçlarını kazıtan ya da kestiren 10 ünlünün saçlarını kazıtmadan önceki ve sonraki halleri👇