Güzel Bir Kahve İçmek İçin Neden Sadece "Mekan Ambiyansına" Servet Ödüyorsunuz?
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Kaliteli kahveye ve şeffaf bir tedarik sürecine ulaşmak yüksek fiyatlar ödemeden de mümkün. Burger King, BK Café ürünleriyle kahve tutkunlarına sadece ulaşılabilir bir mola sunmakla kalmıyor; Tab Gıda'nın 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden ürünlerin tedarikçilerini de açıkça paylaşarak, dışarıda kahve içmeyi pahalı bir deneyim olmaktan çıkarıp günlük hayatın bir parçası haline getiriyor.
Son Doğrulama: 15 Haziran 2026
Kahvenin Kendisine Odaklananlar İçin Yeni Nesil Bir Deneyim
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