Güzel Bir Kahve İçmek İçin Neden Sadece "Mekan Ambiyansına" Servet Ödüyorsunuz?

Sabah işe giderken veya gün ortasında yorgunluk atarken aldığınız kahvenin kökenini bilmek, günümüz tüketicisinin en doğal beklentilerinden biri. Sokaktaki herhangi bir kafeden aldığınız kahvenin arka planı çoğu zaman bir kapalı kutuyken, Burger King'den aldığınız kahveyi içerken içiniz rahat edebilir çünkü Tab Gıda'nın 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden tedarikçilerini ve kalite kontrol standartlarını dijital ortamda şeffafça görebiliyorsunuz. Bu sistem, sadece atmosfer için değil, tükettiği ürünün standartları için para ödemek isteyen bilinçli tüketicilere hitap ediyor.