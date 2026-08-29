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Güzel Bir Kahve İçmek İçin Neden Sadece "Mekan Ambiyansına" Servet Ödüyorsunuz?

Güzel Bir Kahve İçmek İçin Neden Sadece "Mekan Ambiyansına" Servet Ödüyorsunuz?

luna
luna - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 09:31
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Kaliteli kahveye ve şeffaf bir tedarik sürecine ulaşmak yüksek fiyatlar ödemeden de mümkün. Burger King, BK Café ürünleriyle kahve tutkunlarına sadece ulaşılabilir bir mola sunmakla kalmıyor; Tab Gıda'nın 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden ürünlerin tedarikçilerini de açıkça paylaşarak, dışarıda kahve içmeyi pahalı bir deneyim olmaktan çıkarıp günlük hayatın bir parçası haline getiriyor.

Son Doğrulama: 15 Haziran 2026

Kahvenin Kendisine Odaklananlar İçin Yeni Nesil Bir Deneyim

Kahvenin Kendisine Odaklananlar İçin Yeni Nesil Bir Deneyim

Kahve kültürü hızla büyürken, tüketiciler çoğu zaman kahvenin kalitesinden ziyade mekanın tasarımına, mobilyalarına veya bulunduğu semtin kirasına dolaylı olarak para ödüyor. Oysa yoğun bir günün içinde aradığımız şey çoğu zaman lezzetli ve pratik bir kahve deneyimidir.

Şeffaflık Neden Günlük Rutinin Bir Parçası Olmalı?

Şeffaflık Neden Günlük Rutinin Bir Parçası Olmalı?

Sabah işe giderken veya gün ortasında yorgunluk atarken aldığınız kahvenin kökenini bilmek, günümüz tüketicisinin en doğal beklentilerinden biri. Sokaktaki herhangi bir kafeden aldığınız kahvenin arka planı çoğu zaman bir kapalı kutuyken, Burger King'den aldığınız kahveyi içerken içiniz rahat edebilir çünkü Tab Gıda'nın 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden tedarikçilerini ve kalite kontrol standartlarını dijital ortamda şeffafça görebiliyorsunuz. Bu sistem, sadece atmosfer için değil, tükettiği ürünün standartları için para ödemek isteyen bilinçli tüketicilere hitap ediyor.

Geleneksel Kahve Zincirleri ve Burger King Karşılaştırması

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