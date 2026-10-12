Güvercinleri İçin 3+1 Ev Kiraladı: Emekli Başçavuşun Aylık Masrafı 10 Bin Lirayı Buluyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gürcükapı semtinde yaşayan Ahmet Özkalıpçı, güvercinlere duyduğu ilgiyi çocukluk yıllarından beri taşıyor. 32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yapan Özkalıpçı, en son görev yeri olan Erzurum'da 2019'da emekli oldu ve kentte yaşamaya devam etti, güvercin yetiştiriciliğine başlayalı 7 yıl geçti. Askerlik görevi nedeniyle uzun süre bu merakına zaman ayıramayan Özkalıpçı, emekliliğin kendisine istediği uğraşa yönelme fırsatı verdiğini şu ifadeleri kullandı:

'32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yaptım. 2019 yılında en son görev yerim Erzurum'du. Erzurum'da emekli oldum sonra da burada yaşamaya devam etti. Benim küçüklükten, gençlikten itibaren bu kuşlara karşı bir ilgim, merakım vardı. Ama çalışma şartlarımızdan dolayı ilgilenemedik, zaman ayıramadık. Emekli olduktan sonra emeklilik bize bunlara zaman ayırma fırsatı verdi. O gün, bu gündür işte 7 yıldır da bu kuşlarla uğraşıyoruz.'