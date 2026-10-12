Güvercinleri İçin 3+1 Ev Kiraladı: Emekli Başçavuşun Aylık Masrafı 10 Bin Lirayı Buluyor
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Erzurum'da yaşayan 58 yaşındaki emekli kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için güvercinlerine özel bir ev kiraladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 32 yıllık görevinin ardından 2019'da emekliye ayrılan Özkalıpçı, yaklaşık 40 güvercinine 3+1 bir evde bakıyor.
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Çocukluk hayalini emekliliğinde gerçekleştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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