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Güvercinleri İçin 3+1 Ev Kiraladı: Emekli Başçavuşun Aylık Masrafı 10 Bin Lirayı Buluyor

Güvercinleri İçin 3+1 Ev Kiraladı: Emekli Başçavuşun Aylık Masrafı 10 Bin Lirayı Buluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 18:01
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Erzurum'da yaşayan 58 yaşındaki emekli kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için güvercinlerine özel bir ev kiraladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 32 yıllık görevinin ardından 2019'da emekliye ayrılan Özkalıpçı, yaklaşık 40 güvercinine 3+1 bir evde bakıyor.

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Çocukluk hayalini emekliliğinde gerçekleştirdi.

Çocukluk hayalini emekliliğinde gerçekleştirdi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gürcükapı semtinde yaşayan Ahmet Özkalıpçı, güvercinlere duyduğu ilgiyi çocukluk yıllarından beri taşıyor. 32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yapan Özkalıpçı, en son görev yeri olan Erzurum'da 2019'da emekli oldu ve kentte yaşamaya devam etti, güvercin yetiştiriciliğine başlayalı 7 yıl geçti. Askerlik görevi nedeniyle uzun süre bu merakına zaman ayıramayan Özkalıpçı, emekliliğin kendisine istediği uğraşa yönelme fırsatı verdiğini şu ifadeleri kullandı:

'32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yaptım. 2019 yılında en son görev yerim Erzurum'du. Erzurum'da emekli oldum sonra da burada yaşamaya devam etti. Benim küçüklükten, gençlikten itibaren bu kuşlara karşı bir ilgim, merakım vardı. Ama çalışma şartlarımızdan dolayı ilgilenemedik, zaman ayıramadık. Emekli olduktan sonra emeklilik bize bunlara zaman ayırma fırsatı verdi. O gün, bu gündür işte 7 yıldır da bu kuşlarla uğraşıyoruz.'

Kuşlarına fiyat biçemiyor.

Kuşlarına fiyat biçemiyor.

Özkalıpçı, 'Miski' ve 'Gök' olarak adlandırılan Şebap güvercinlerini yetiştirmek için 3+1 sobalı bir ev kiraladı. Yaklaşık 40 güvercini bulunan emekli asker, yalnızca evin kirası için her ay 3 bin 500 lira ödüyor. Kuşlarının toplam değerinin milyonlarca lirayı bulduğu belirtilen Özkalıpçı, evi aynı zamanda arkadaşlarıyla buluşup sohbet ettiği bir mekân olarak kullanıyor ve evin masraflarını, kuşlarının değerini şu ifadeleri kullandı:

'3+1 sobalı bir evimiz var. Orayı arkadaşlarla beraber oturacak şekle getirdik. Burada zaman zaman oturuyoruz, sohbet ediyoruz arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. Evin kirasını ödüyoruz, elektrik masrafı, su masrafı ve diğer masraflarını karşılıyoruz. Kışın sobamız yanıyor, odun kömür masrafı oluyor. Ama bunlar bize hiç dokunmuyor, bize zevk veriyor. Evin kirası 3 bin 500 lira. Buranın kışın elektriği, suyu, sobasıyla bana 10 bin liraya mal oluyor. 40'a yakın kuşum var. Şebap güvercin diyoruz bunlara. Bendekiler 'Miski' ve 'Gök' diye tabir ettiğimiz kuşlar. Ben kuşlarıma fiyat biçemiyorum, şöyle biçemiyorum. Bu kuşların bana kazandırmış olduğu arkadaşlıklar, dostluklar benim için daha önemli. Burada oturup birkaç arkadaşla beraber bir bardak çay eşliğinde yaptığımız muhabbet bana çok daha büyük zevk veriyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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