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Günün Tüm Yorgunluğunu Koltuk Köşesinde Bırakanların Çok İyi Bildiği 6 Huzurlu An

Günün Tüm Yorgunluğunu Koltuk Köşesinde Bırakanların Çok İyi Bildiği 6 Huzurlu An

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Onedio Content - Onedio Editörü
29.06.2026 - 16:55
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Kimisi için dertleşme alanı, kimisi için dünyanın en konforlu sığınağı, kimisi içinse sadece kendiyle baş başa kaldığı o özel kaçış noktası... Dışarıda bitmek bilmeyen bir koşturmaca ve yetişmesi gereken işler varken hepimizin zihninde tek güvenli liman o koltuk oluyor. 

Koltuğa yerleştiğimiz an aslında onun bir mobilyadan çok daha fazlası olduğunu anladığımız o anlara birlikte bakalım! 👇🏻

1. Ayakkabıları fırlatıp koltuğa yayıldığın an gelen "oh be" hissi

İnsanların bitmek bilmeyen 'ne yapsak?' soruları, hayatın karmaşası... Hepsi koltuğa temas ettiğin an kapının dışında kalır. Artık sadece sen, en sevdiğin yastığın ve o anın huzuru vardır!

2. Birazdan kalkarım deyip 3 saat boyunca aynı noktada hayallere dalmak

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın, zihninin derinliklerinde kaybolduğun o anlar aslında hayatın koşturmacasına verdiğin en kaliteli moladır. Koltuk resmen seni içine çeker ve o anın bitmesini hiç istemezsin!

3. Koltuğun bir eşyadan ziyade evin içindeki en güvenli liman olması

Koltuğun içine gömüldüğün o an, dış dünyadaki tüm kaos sessize alınır. O an sadece kendi bedeninin ve zihninin huzurlu farkındalığında olursun!

4. Günün yükünü taşımaktan yorulan vücudunun en sevdiği yer

Stresten kaskatı kesilen omuzlarını ve sırtını koltuğun güvenli kollarına bırakmak... Bedeninin ağırlığını tamamen yerçekimine teslim ettiğinde, gerçekten gevşemeye başlarsın!

5. Dış dünyadaki tüm stresin yerini "şu an tam olmam gereken yerdeyim" hissine bırakması

Koltukta yapılan keyif anlarının ise artık yeni bir adı var: Sofalogy. Bu aslında bir kaçış değil, kendine dönüş yolculuğudur. O koltukta geçirdiğin her dakika, dış dünyaya karşı daha dirençli ve kendi içinde daha huzurlu birine dönüşmeni sağlar. Çünkü aslında en tatlı kaçışlar insanın içine yaptığı yolculuklardır!

6. Sofalogy felsefesini enfes bir molayla taçlandırmak için en uygun yer!

6. Sofalogy felsefesini enfes bir molayla taçlandırmak için en uygun yer!

Koltukta en rahat pozisyonu aldığın o huzur dolu anı gerçek bir keyif deneyimine dönüştürmek senin elinde!

Bu yalnızca bir mola değil, günlük hayatın o yoğun temposundaki en samimi kaçış noktan! Carte d'Or ise o koltuk keyfi anlarının en özel eşlikçisi olur ve senin Sofalogy anını bir üst noktaya taşır.

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