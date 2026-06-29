Günün Tüm Yorgunluğunu Koltuk Köşesinde Bırakanların Çok İyi Bildiği 6 Huzurlu An
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Kimisi için dertleşme alanı, kimisi için dünyanın en konforlu sığınağı, kimisi içinse sadece kendiyle baş başa kaldığı o özel kaçış noktası... Dışarıda bitmek bilmeyen bir koşturmaca ve yetişmesi gereken işler varken hepimizin zihninde tek güvenli liman o koltuk oluyor.
Koltuğa yerleştiğimiz an aslında onun bir mobilyadan çok daha fazlası olduğunu anladığımız o anlara birlikte bakalım! 👇🏻
1. Ayakkabıları fırlatıp koltuğa yayıldığın an gelen "oh be" hissi
2. Birazdan kalkarım deyip 3 saat boyunca aynı noktada hayallere dalmak
3. Koltuğun bir eşyadan ziyade evin içindeki en güvenli liman olması
4. Günün yükünü taşımaktan yorulan vücudunun en sevdiği yer
5. Dış dünyadaki tüm stresin yerini "şu an tam olmam gereken yerdeyim" hissine bırakması
6. Sofalogy felsefesini enfes bir molayla taçlandırmak için en uygun yer!
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