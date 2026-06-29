Günün Tüm Yorgunluğunu Koltuk Köşesinde Bırakanların Çok İyi Bildiği 6 Huzurlu An

Kimisi için dertleşme alanı, kimisi için dünyanın en konforlu sığınağı, kimisi içinse sadece kendiyle baş başa kaldığı o özel kaçış noktası... Dışarıda bitmek bilmeyen bir koşturmaca ve yetişmesi gereken işler varken hepimizin zihninde tek güvenli liman o koltuk oluyor.

Koltuğa yerleştiğimiz an aslında onun bir mobilyadan çok daha fazlası olduğunu anladığımız o anlara birlikte bakalım! 👇🏻