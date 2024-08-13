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Günün Fırsatı: UBTECH UCAT C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İndirimde!
Günün Fırsatı: UBTECH UCAT C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İndirimde!
Son zamanlarda otomatik kedi tuvaletleri sağladığı kolaylık ve hijyen bakımından kedi sahipleri tarafından çokça tercih ediliyor. UBTECH UCAT C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
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Bu içerik 13.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Türkçe mobil uygulamaya entegre kamera sistemi ile kedinizi uzaktan takip edebilir, evde olmadığınız zamanlarda kedinizin tuvalet alışkanlıklarını izleyebilirsiniz.
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edinizin sağlık durumunu ve tuvalet davranışlarını periyodik olarak takip edebilir, ağırlık ve tuvalet verilerini günün her saati gözlemleyebilirsiniz.
Entegre mobil uygulama üzerinden tek bir tuşla kum temizleme ve atıkları boşaltma kolaylığı sağlayan bu otomatik kedi tuvaletini "iyi ki"leriniz arasına koyacaksınız.
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