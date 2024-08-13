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Günün Fırsatı: UBTECH UCAT C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: UBTECH UCAT C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
13.08.2024 - 10:31

Son zamanlarda otomatik kedi tuvaletleri sağladığı kolaylık ve hijyen bakımından kedi sahipleri tarafından çokça tercih ediliyor. UBTECH UCAT C10 Pro+ Kameralı Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 13.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Türkçe mobil uygulamaya entegre kamera sistemi ile kedinizi uzaktan takip edebilir, evde olmadığınız zamanlarda kedinizin tuvalet alışkanlıklarını izleyebilirsiniz.

Türkçe mobil uygulamaya entegre kamera sistemi ile kedinizi uzaktan takip edebilir, evde olmadığınız zamanlarda kedinizin tuvalet alışkanlıklarını izleyebilirsiniz.

Tek bir cihaz üzerinden 6 kediye kadar tanıyabilir ve takip edebilir, tartı sensörü ve kamera sayesinde her kediyi doğru şekilde tanımlayabilirsiniz.

edinizin sağlık durumunu ve tuvalet davranışlarını periyodik olarak takip edebilir, ağırlık ve tuvalet verilerini günün her saati gözlemleyebilirsiniz.

edinizin sağlık durumunu ve tuvalet davranışlarını periyodik olarak takip edebilir, ağırlık ve tuvalet verilerini günün her saati gözlemleyebilirsiniz.

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Entegre mobil uygulama üzerinden tek bir tuşla kum temizleme ve atıkları boşaltma kolaylığı sağlayan bu otomatik kedi tuvaletini "iyi ki"leriniz arasına koyacaksınız.

Entegre mobil uygulama üzerinden tek bir tuşla kum temizleme ve atıkları boşaltma kolaylığı sağlayan bu otomatik kedi tuvaletini "iyi ki"leriniz arasına koyacaksınız.

İndirimden yararlanmak için buraya tıklayın.

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