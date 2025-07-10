onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Günün Fırsatı: Sony PlayStation 5 Pro İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Sony PlayStation 5 Pro İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.07.2025 - 14:36

Oyun tutkunlarını sevindirecek fırsat geldi! Sony Playstation 5 Pro Oyun Konsolu özel fiyatıyla Amazon Prime Day indirimlerinde! Hemen sizi aşağıya alalım.

Bu içerik 10.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun zamandır almayı düşündüğünüz, indirimini sabırsızlıkla beklediğiniz ürünlerden biri Sony Playstation 5 Pro ise, işte fırsat ayağınıza geldi!

Uzun zamandır almayı düşündüğünüz, indirimini sabırsızlıkla beklediğiniz ürünlerden biri Sony Playstation 5 Pro ise, işte fırsat ayağınıza geldi!

Oyun dünyasının en yeni ve en ileri teknolojilerini sizlere sunuyor.

Oyun dünyasının en yeni ve en ileri teknolojilerini sizlere sunuyor.

Oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak olan bu ürün, en popüler ve en yeni oyunları oynama imkanı sağlıyor.

Bu süreli fırsatı değerlendirmek ve oyun deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için Prime Day indirimlerinde yer alan Sony Playstation 5 Pro modeline buradan ulaşabilir, 6 aya varan taksit seçeneği ile alabilirsiniz.

Prime Day indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

İndirim diye verilen "günün fırsatı" piyasanın 10 bin TL üzerinde.

Yavuz Demiroğlu

Link atar mısın nerede var şu anda 20k PlayStation 5 pro?