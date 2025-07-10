Günün Fırsatı: Sony PlayStation 5 Pro İndirimde!
Oyun tutkunlarını sevindirecek fırsat geldi! Sony Playstation 5 Pro Oyun Konsolu özel fiyatıyla Amazon Prime Day indirimlerinde! Hemen sizi aşağıya alalım.
Bu içerik 10.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Uzun zamandır almayı düşündüğünüz, indirimini sabırsızlıkla beklediğiniz ürünlerden biri Sony Playstation 5 Pro ise, işte fırsat ayağınıza geldi!
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İndirim diye verilen "günün fırsatı" piyasanın 10 bin TL üzerinde.
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