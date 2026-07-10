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Günün Fırsatı: Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.07.2026 - 16:33
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Yaz sıcakları iyice bastırmışken, sosyal medyada milyonlarca izlenen tarif videolarıyla tüm dünyayı kasıp kavuran trend mutfak ürünü Ninja CREAMi Deluxe, Amazon Yaz Fırsatları'na özel kaçırılmayacak bir fiyatla karşımızda! Evinizi üçüncü nesil bir dondurmacıya çevirecek bu harika cihazın öne çıkan özelliklerine gelin yakından bakalım.

Bu içerik 10.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sıradan dondurma makinelerini unutun!

Sıradan dondurma makinelerini unutun!

Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1, Gelişmiş CREAMify Teknolojisi sayesinde tamamen donmuş kütleleri tek tuşla 10 farklı otomatik modla saniyeler içinde kusursuz kıvama getiriyor. 

Şık dokunmatik ekran kontrolü ve dokunmatik yüzey kontrolü ile tek bir dokunuşla dondurmadan sorbeye, gelatodan milkshake'e kadar dilediğiniz modu seçmenizi sağlıyor.

Paketli ve katkı maddeli dondurmalara bağımlı kalma devri kapandı!

Paketli ve katkı maddeli dondurmalara bağımlı kalma devri kapandı!

Evdeki taze meyvelerle, protein tozlarıyla, bitkisel sütlerle ya da tamamen şekersiz malzemelerle kendi sağlıklı tariflerinizi hazırlayabilir; diyetinize veya damak zevkinize en uygun serinliği özgürce yaratabilirsiniz.

Kalabalık yaz sofraları ve dondurma canavarı evler için tasarlanan bu model, Aile Boyu Kapasite sunan geniş haznelerle geliyor.

Kalabalık yaz sofraları ve dondurma canavarı evler için tasarlanan bu model, Aile Boyu Kapasite sunan geniş haznelerle geliyor.

Yanında verilen Kapaklı Küvet sayesinde farklı aromaları aynı anda hazırlayıp dondurucuda taptaze saklayabilirsiniz. Özel tasarlanmış Profesyonel Krema Kürek sistemi ise buz parçacığı bırakmadan, her kaşıkta kusursuz ve pürüzsüz bir dondurma dokusu elde etmenizi garantiliyor.

Evde dondurma yapmanın en dertli kısmı olan temizlik aşaması bu makineyle tamamen tarih oluyor.

Evde dondurma yapmanın en dertli kısmı olan temizlik aşaması bu makineyle tamamen tarih oluyor.

Cihazın dondurmayla temas eden tüm aparatları ve haznesi, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar kategorisinde yer alıyor. Böylece siz serinletici dondurmanızın keyfini çıkarırken, temizlik aşaması saniyeler içinde zahmetsizce halloluyor.

Amazon Yaz Fırsatları'na özel yılın en düşük fiyat avantajını ve peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırmadan buradan sepete ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

  • Çok sevdim professional makine üst düzey çalışma

  • Makine gayet iyi, belirli bir zaman doğru reçete için uğraşmak gerekiyor sanki. Sadece meyve püresi, bal ve limon suyu ile tamamen doğal sorbet veya frozen yapmak keyifli. İçinden 2 tane kap çıktı, bizim için yeterli. Maalesef tarif kitabı çıkmadı. Sağda solda tarif arama, AI sormakla zaman kaybı oluyor.

  • Kusursuz dondurma yapan, ne çeşit istiyorsanız yapabileceğiniz bir makine. Tek kusuru bazen dondurma ayarında haznesi sallanıyor ama sorun olacağını düşünmüyorum, zaten garanti süreci mevcut. Bunun dışında memnunum.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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