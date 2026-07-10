Günün Fırsatı: Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi İndirimde!
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Yaz sıcakları iyice bastırmışken, sosyal medyada milyonlarca izlenen tarif videolarıyla tüm dünyayı kasıp kavuran trend mutfak ürünü Ninja CREAMi Deluxe, Amazon Yaz Fırsatları'na özel kaçırılmayacak bir fiyatla karşımızda! Evinizi üçüncü nesil bir dondurmacıya çevirecek bu harika cihazın öne çıkan özelliklerine gelin yakından bakalım.
Bu içerik 10.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Sıradan dondurma makinelerini unutun!
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Paketli ve katkı maddeli dondurmalara bağımlı kalma devri kapandı!
Kalabalık yaz sofraları ve dondurma canavarı evler için tasarlanan bu model, Aile Boyu Kapasite sunan geniş haznelerle geliyor.
Evde dondurma yapmanın en dertli kısmı olan temizlik aşaması bu makineyle tamamen tarih oluyor.
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