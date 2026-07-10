Günün Fırsatı: Ninja CREAMi Deluxe 10-in-1 Dondurma ve Frozen Makinesi İndirimde!

Makine gayet iyi, belirli bir zaman doğru reçete için uğraşmak gerekiyor sanki. Sadece meyve püresi, bal ve limon suyu ile tamamen doğal sorbet veya frozen yapmak keyifli. İçinden 2 tane kap çıktı, bizim için yeterli. Maalesef tarif kitabı çıkmadı. Sağda solda tarif arama, AI sormakla zaman kaybı oluyor.