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Günün En Verimli Olduğun Bölümü Hangisi?

etiket Günün En Verimli Olduğun Bölümü Hangisi?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 12:31

Güne enerjik başlayan sabah insanı mısın yoksa gece ortaya çıkan bir kuş mu? 

Öğrenmek için teste! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, sabahları sen daha çok hangisisin?

2. Peki öğleden sonra sana da bir ağırlık çöktüğü oluyor mu?

3. Önemli toplantıları günün hangi vaktinde yapmayı tercih edersin?

4. Şimdi de söyle bakalım, sen daha çok nasıl müzikler motive eder?

5. Uzun ve yorucu bir günden sonra bunlardan hangisi rahatlamanı sağlar?

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6. Gününü planlayan bir insan mısın?

7. Biraz dinlenmek ve ertesi gün hazır olmak için bunlardan hangisini yaparsın?

8. Son olarak söyle bakalım, çalışırken bir şekilde dikkatini dağıtacak şeyler olunca nasıl tepki verirsin?

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Sabah Dinamosu!

Sen sabah erken saatlerde yüksek enerjiyle güne başlayan bir insansın. Özellikle sabah saatlerinde odaklanma konusunda çok başarılısın. Böylece günün geri kalanında rahat oluyorsun.

Öğlen Yükselen!

Güne daha kademeli bir başlangıç yapmayı tercih edenlerdensin. Sabahları çok verimli olmasan da sonradan açılan insanlardansın. Kendini çok fazla kasmayı sevmiyorsun, biraz rahat olduğunu bile söyleyebiliriz. Zaten senin üretkenliğinin sırrı da bu.

Gece Kuşu!

Akşam ve gece saatleri senin yaratıcılığının zirveye çıktığı saatler. Günün buu saatlerinde üretkenliğin zirve yapıyor. Çünkü senin en dahiyane fikirlerin gün ilerledikçe hayata geçiyor. sessizliğinde odaklanma ve ilham bulanlardansın.

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