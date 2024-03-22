Günün En Verimli Olduğun Bölümü Hangisi?

Güne daha kademeli bir başlangıç yapmayı tercih edenlerdensin. Sabahları çok verimli olmasan da sonradan açılan insanlardansın. Kendini çok fazla kasmayı sevmiyorsun, biraz rahat olduğunu bile söyleyebiliriz. Zaten senin üretkenliğinin sırrı da bu.