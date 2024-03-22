Günün En Verimli Olduğun Bölümü Hangisi?
Günün En Verimli Olduğun Bölümü Hangisi?
Güne enerjik başlayan sabah insanı mısın yoksa gece ortaya çıkan bir kuş mu?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, sabahları sen daha çok hangisisin?
2. Peki öğleden sonra sana da bir ağırlık çöktüğü oluyor mu?
3. Önemli toplantıları günün hangi vaktinde yapmayı tercih edersin?
4. Şimdi de söyle bakalım, sen daha çok nasıl müzikler motive eder?
5. Uzun ve yorucu bir günden sonra bunlardan hangisi rahatlamanı sağlar?
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6. Gününü planlayan bir insan mısın?
7. Biraz dinlenmek ve ertesi gün hazır olmak için bunlardan hangisini yaparsın?
8. Son olarak söyle bakalım, çalışırken bir şekilde dikkatini dağıtacak şeyler olunca nasıl tepki verirsin?
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