Günümüzde Normal Olsa da Bundan Sadece 50 Yıl Önce Kimsenin Anlamayacağı 15 Cümle
Günümüzde Normal Olsa da Bundan Sadece 50 Yıl Önce Kimsenin Anlamayacağı 15 Cümle
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde teknolojik gelişimler ve internet sayesinde hayatımıza birçok yeni kavram girdi. Bu kavramlardan bir çoğuysa sadece 100 yıl önce ortada yoktu. Peki, bundan sadece 100 yıl önce insanların anlamayacağı cümleler neler olurdu?
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1. "Seni sessize alıyorum."
2. "Bu toplantı yerine bir e-mail gönderebilirdiniz."
3. "Tabletimi getirir misin? Netflix'teki dizimi izlemek istiyorum."
4. "Birisi aya gideli en az 50 yıl olmuştur."
5. "Akşam mesajlaşalım mı?"
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6. "O soruların hepsini Google'ladım bile."
7. "Küçük bir enfeksiyon sorunu ama çok kolay geçecektir."
8. "Şarjım bitmiş. Telefonunu kullanarak menüdeki QR kodu okutsam olur mu?"
9. "Suçluyu DNA'sı üzerinden yakalamayı başardık!"
10. "Telefonumu evde unutmuşum... Saat kaç bilmiyorum."
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11. "Telefonunu pirinç içine koymayı denedin mi?"
12. "Yarın öğlen Londra'da toplantım var, en iyisi bu akşam yola çıkayım."
13. "Ödevimde ChatGPT kullandığım için öğretmenim sıfır vermiş..."
14. "Telefonunla fotoğrafımı çekebilir misin?"
15. "O sitenin linkini Whatsapp'tan gönderebilir misin?"
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