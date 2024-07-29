Günlük Burç Yorumuna Göre 30 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugünden itibaren önceliklerin değişebilir. Venüs ile Chiron arasındaki üçgen açının etkisiyle kendini her şeyin önüne koyabilirsin. Bir süredir kendini ihmal etmiş olmanın acısını çıkarmaya hazır ol. Zira bu dönemde yaşanan gelişmeler de kendine önem vermen, özellikle de sağlığına dikkat etmen gerektiğini işaret ediyor. Sanıyoruz bebek yolda !

Aile yaşantında dinamik değişiklikler yaratacak Chiron etkisi ile aşk hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir ya da çocuklarla ilgili güzel haberler alabilirsin. Tabii bunların dışında kardeşlerinle arandaki bağları güçlendirecek bir araya gelişler de söz konusu olabilir. Küslükleri bitebilir, maaile büyük bir sofrada bir araya gelebilir.

Tüm bunların yanında iş hayatında da kısa seyahatler yapabilir, eğitimlere, kongre süreçlerine, fuarlara ya da seminerlere dahil olabilirsin. Görünen o ki yeni pozisyonun için hazırlıklara başlamanın zamanı geldi. İş hayatındaki başarılarının kariyer fırsatlarına dönüştüğü bir hafta seni bekliyor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...