Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Mayıs Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uykulu ve dalgın bir başlangıç yapabilirsin. Gece boyunca gördüğün rüyaların etkisiyle belki de biraz daha düşünceli ve içine kapanık olabilirsin. Ruhani meselelerin, inançların ve sezgilerin ön planda olduğu bir güne hazır ol. Rüyalarında gerçek olabilir.

Özellikle özel hayatında dair konularda, bugün 'aklına gelen başına gelebilir.' Gün boyunca aşk hayatınla ilgili konular, çocuklarınla ve kardeşlerle olan ilişkilerin aklına takılabilir. Belki de artık bazı kırgınlıkların, küslüklerin bitme zamanı gelmiştir. İlk adımı atmaktan çekinme! Zira, karşı taraf senin duygusal da olsa sert duruşundan çekiniyor olabilir. Küslüklerin bitmesi, aile bağlarını güçlendirecektir. Kısa zamanda sorunların nedenini bile hatırlamayacağından eminiz, çünkü kin tutmayan sevgi dolu kişiliğinizle affetmeye hazırsınız.

Günün ikinci yarısında ise odağın biraz değişiyor. Bu kez ikili ilişkiler, diğer insanlarla olan bağlantıların senin için ön plana çıkabilir. Bu dönemde, ilişkilerindeki dengeleri gözden geçirmen ve gerektiğinde düzeltmeler yapman faydalı olabilir. Sosyal ilişkilerin, iş ortamı ve aşk hayatında geri planda kalmaktan sıkılabilirsin. Hatta sözünü geçirmeye kararlı gibi görünüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...