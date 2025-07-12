Günlük Alışkanlıklarına Göre Ne Kadar Sağlıklısın?

Alışkanlıklarına göre kendini biraz ihmal ediyorsun. Sağlık konusunda hem fiziksel hem de zihinsel olarak alarm zilleri çalıyor olabilir. Geç yatmalar, düşük su tüketimi, hareketsizlik, sağlıksız beslenme... Bunların hepsi domino etkisi yaratmış gibi! Kendini suçlamadan ama farkındalıkla adım atmalısın. Çünkü sen değerlisin ve bedenin daha iyisini hak ediyor. Asla erteleme, bugün başlamak için mükemmel bir gün olabilir.