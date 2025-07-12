Günlük Alışkanlıklarına Göre Ne Kadar Sağlıklısın?
Gün içinde yaptığın her şey sağlığını etkiliyor. Peki senin nasıl bir rutinin var? Sağlıklı olmaya hevesli misin yoksa kaçamakların esiri mi oluyorsun? Cevap bu testte! 👇
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1. Sabah alarm çaldı, ilk ne yaparsın?
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2. Peki bir kahvaltı tabağı seç bakalım. 👇
3. Gün içinde ne kadar su içiyorsun?
4. Söyle bakalım, sporla aran nasıl?
5. Gece kaçta uyuyorsun?
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6. Şu an hangisine ihtiyacın var?
7. Son zamanlarda psikolojik olarak nasıl hissediyorsun ?
8. Son olarak, en çok tercih ettiğin atıştırmalık hangisi?
Sen sağlıklı yaşamın kitabını yazmışsın!
Fena gitmiyorsun!
Bedenin uyarı vermeye başlayabilir!
'Sağlık' kelimesi sana biraz uzak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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