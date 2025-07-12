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Günlük Alışkanlıklarına Göre Ne Kadar Sağlıklısın?

etiket Günlük Alışkanlıklarına Göre Ne Kadar Sağlıklısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 20:31

Gün içinde yaptığın her şey sağlığını etkiliyor. Peki senin nasıl bir rutinin var? Sağlıklı olmaya hevesli misin yoksa kaçamakların esiri mi oluyorsun? Cevap bu testte! 👇

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1. Sabah alarm çaldı, ilk ne yaparsın?

2. Peki bir kahvaltı tabağı seç bakalım. 👇

3. Gün içinde ne kadar su içiyorsun?

4. Söyle bakalım, sporla aran nasıl?

5. Gece kaçta uyuyorsun?

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6. Şu an hangisine ihtiyacın var?

7. Son zamanlarda psikolojik olarak nasıl hissediyorsun ?

8. Son olarak, en çok tercih ettiğin atıştırmalık hangisi?

Sen sağlıklı yaşamın kitabını yazmışsın!

Sen bu işi çözmüşsün! Günlük alışkanlıklarınla kendine resmen yatırım yapıyorsun. Sabah kalkışından gece uykuna, yediğinden içtiğine kadar her detaya oldukça önem veriyorsun. Elbette ara sıra kaçamakların oluyordur ama genel olarak dengeyi koruyorsun. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına önem veriyorsun. Yoga, spor, sağlıklı tarifler... Böyle devam, keşke herkes senin gibi olabilse!

Fena gitmiyorsun!

Sağlık konusunda fena bir yerde değilsin ama biraz daha özen göstermen şart! Belki sabahları biraz daha erken kalkabilir, su tüketimini artırabilir ya da o ertelediğin doktor kontrolünü artık yaptırabilirsin. Kendine baktığın belli ama potansiyelinin tamamını kullanıyor musun, orası tartışılır. Küçük değişikliklerle kendini çok daha iyi hissedebilirsin. Senin zaten hevesin var tek yapman gereken biraz daha gaza basmak!

Bedenin uyarı vermeye başlayabilir!

Alışkanlıklarına göre kendini biraz ihmal ediyorsun. Sağlık konusunda hem fiziksel hem de zihinsel olarak alarm zilleri çalıyor olabilir. Geç yatmalar, düşük su tüketimi, hareketsizlik, sağlıksız beslenme... Bunların hepsi domino etkisi yaratmış gibi! Kendini suçlamadan ama farkındalıkla adım atmalısın. Çünkü sen değerlisin ve bedenin daha iyisini hak ediyor. Asla erteleme, bugün başlamak için mükemmel bir gün olabilir.

'Sağlık' kelimesi sana biraz uzak!

Eğer bir gün bedenin sana 'Artık dayanamıyorum!' derse, şaşırmamalısın. Çünkü şu anda ona pek iyi davrandığın söylenemez. Yeme düzenin, uyku alışkanlıkların, stres yönetimin... Hepsi biraz darmadağın gibi. Ama panik yok! Hiçbir şey için geç değil! Hemen şimdi başlayabilirsin. Artık kontrol sende. Küçük şeylerle başla; bir bardak su, bir yürüyüş, erken yatmak gibi. Zamanla kendi rutinini oluşturabilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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