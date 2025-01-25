Güney Kore ve Japonya Gibi Ülkelerde Neden Sanatçılara Bizim Aksimize "İdol" Diyorlar?

K-Pop ve J-Pop dünyasında sıkça duyduğumuz 'idol' kelimesi, yalnızca bir sıfat gibi görünse de ardında derin bir kültürel bağ barındırıyor. Bu kavramın iki ülkenin eğlence sektöründeki benzersiz geçmişine dayanan bir hikayesi var. Gelin neden özellikle öyle seslendiklerine beraber bakalım!