Güney Kore ve Japonya Gibi Ülkelerde Neden Sanatçılara Bizim Aksimize "İdol" Diyorlar?
Güney Kore ve Japonya Gibi Ülkelerde Neden Sanatçılara Bizim Aksimize "İdol" Diyorlar?
1970’lerde Japonya’da genç, yetenekli ve enerjik sanatçılar, hem şarkı söyleyip hem de oyunculuk yaparak büyük bir hayran kitlesi edindi.
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Sanatçılar, yetenekleri kadar sempatik ve ulaşılabilir kişilikleriyle de tanındı ve toplumun hayranlık nesnesi haline geldi. İşte tam da bu yüzden "idol" terimi kullanılmaya başlandı.
Japonya’daki idoller, sadece eğlence sektörüyle sınırlı kalmayıp topluma rol model oldular. Hayranları, onların yaşam tarzlarını benimsedi ve idol kültürü bu şekilde büyüdü.
1990’larda Güney Kore, pop müzik dünyasında büyük bir değişim yaşadı. Seo Taiji and Boys gibi gruplar, Batı müziğiyle yerel tınıları harmanlayarak yeni bir akım başlattı.
Kore eğlence sektörü, "idol" kelimesini genç sanatçıları tanımlamak için benimsedi. Şirketler, bu gençleri yıllarca dans, şarkı söyleme ve sahne performansı üzerine eğitti.
Peki idol terimi ne anlama geliyor? Hayranları tarafından hayranlık duyulan ve örnek alınan çok yönlü sanatçılar için kullanılıyor. Bu sanatçılar sadece şarkıcı değil, aynı zamanda oyuncu, dansçı ve model olarak da ön planda.
Güney Kore ve Japonya’da idoller, toplumun genç kesimini etkileyen birer rol model haline geliyor ve kültürel bir ikon statüsü kazanıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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