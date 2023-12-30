Güneşin Doğduğu İlk Şehir: Iğdır Hakkında Her Şey ve Şehir Rehberi
Güneşin Doğduğu İlk Şehir: Iğdır Hakkında Her Şey ve Şehir Rehberi
Kaynak: https://blog.obilet.com/igdirda-gezil...
Güneşin ilk ışıklarının göründüğü Iğdır… Ülkemizin en doğusunda bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Iğdır’ da görülmesi gereken yerler, nerede ne yenir ve nerede kalınır diyorsanız bu yazı tam size göre. Gelin birlikte bu güzelim şehrimizi yakından inceleyelim.
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1. Iğdır hakkında…
2. Iğdır’da görülmesi gereken yerler
2.1 Şehit Türkler Anıt ve Müzesi
2.2 Korhan Meteor Çukuru
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2.3 Karakale Harabesi
2.4 Ahura Harabeleri
2.5 Selçuklu (Harmandöven) Kervansarayı
2.6 Tuzluca Tuz Mağaraları
2.7 Koç Başı Mezarları
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3. Iğdır’da nerede kalınır?
3.1 Hotel Dedemin
3.2 Hotel Star Royal
4. Iğdır’da ne yenir?
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4.1 İranlılar Saray Lokantası
4.2 Has Mandıra
4.3 Narin Kasap Restoran
5. Iğdır festivalleri
5.1 Geleneksel Iğdır Kayısı Festivali
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5.2 Ağrı Dağı Korhan Yaylası Şenlikleri
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