Güneşin Doğduğu İlk Şehir: Iğdır Hakkında Her Şey ve Şehir Rehberi

203.594 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en doğusunda yer alan en güzel ve en sevimli illerinden Iğdır mikro klima iklimi ile adeta Akdeniz havası yaşatan bu şehir. Tarihi olarak birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Iğdır 24 Oğuz boyundan yirmi birincisi olan Cengiz Bey’in evladı “Iğdır Bey”dir. Yani, Cengiz Han’ın oğlunun adı Iğdır’dır.

Tarih öncesinden beri devletlerin Anadoluya giriş kapısı olarak görülen Iğdır’da Hurrilerin ardından, Mitanniler, Etiler, Asurlular, Kimmerler, Metler, Persler, Sümerliler ve Subailer hüküm sürmüştür. Tarih boyunca onlarca devlet, kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığı için Iğdır’da bilinenden de canlı ve renkli bir kültür olması tesadüf değil.

16. yüzyıla kadar Iğdır bölgesi, Moğollar tarafından yönetilmiştir. Ancak 16. yüzyılda Çaldıran ve Tebriz Savaşlarından sonra Iğdır beldesi, Osmanlı İmparatorluğu’na ait bir toprak parçası olmuştur. Osmanlı hakimiyetine geçmesine rağmen bölge Osmanlı – İran çekişmesine birçok defa tanık olmaya devam etmiştir.

18. ve 19. yüzyıllar arasında bir süre İran hakimiyetinde kalan Iğdır komşu ülkelerin uzun yıllar yaşadığı bir kent olmuştur. 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonrasında Ruslar’da bu bölgede 42 yıl boyunca egemen olmuş, Rusların Bolşevik İhlali nedeniyle kendi iç çalkantıları sonucunda bölgeden çekilmesi sonucunda bölgeye Ermeniler hakim olmuştur. 1920’de tekrar Türk egemenliğine geçen bölge, şehir ilan edilmiştir.