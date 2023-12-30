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Güneşin Doğduğu İlk Şehir: Iğdır Hakkında Her Şey ve Şehir Rehberi

Güneşin Doğduğu İlk Şehir: Iğdır Hakkında Her Şey ve Şehir Rehberi

Iğdır Gezilecek Yerler Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 21:31

Güneşin ilk ışıklarının göründüğü Iğdır… Ülkemizin en doğusunda bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Iğdır’ da görülmesi gereken yerler, nerede ne yenir ve nerede kalınır diyorsanız bu yazı tam size göre. Gelin birlikte bu güzelim şehrimizi yakından inceleyelim.

Kaynak: https://blog.obilet.com/igdirda-gezil...
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1. Iğdır hakkında…

203.594 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en doğusunda yer alan en güzel ve en sevimli illerinden Iğdır mikro klima iklimi ile adeta Akdeniz havası yaşatan bu şehir. Tarihi olarak birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Iğdır 24 Oğuz boyundan yirmi birincisi olan Cengiz Bey’in evladı “Iğdır Bey”dir. Yani, Cengiz Han’ın oğlunun adı Iğdır’dır.

Tarih öncesinden beri devletlerin Anadoluya giriş kapısı olarak görülen Iğdır’da Hurrilerin ardından, Mitanniler, Etiler, Asurlular, Kimmerler, Metler, Persler, Sümerliler ve Subailer hüküm sürmüştür. Tarih boyunca onlarca devlet, kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığı için Iğdır’da bilinenden de canlı ve renkli bir kültür olması tesadüf değil. 

16. yüzyıla kadar Iğdır bölgesi, Moğollar tarafından yönetilmiştir. Ancak 16. yüzyılda Çaldıran ve Tebriz Savaşlarından sonra Iğdır beldesi, Osmanlı İmparatorluğu’na ait bir toprak parçası olmuştur. Osmanlı hakimiyetine geçmesine rağmen bölge Osmanlı – İran çekişmesine birçok defa tanık olmaya devam etmiştir.

18. ve 19. yüzyıllar arasında bir süre İran hakimiyetinde kalan Iğdır komşu ülkelerin uzun yıllar yaşadığı bir kent olmuştur. 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonrasında Ruslar’da bu bölgede 42 yıl boyunca egemen olmuş, Rusların Bolşevik İhlali nedeniyle kendi iç çalkantıları sonucunda bölgeden çekilmesi sonucunda bölgeye Ermeniler hakim olmuştur. 1920’de tekrar Türk egemenliğine geçen bölge, şehir ilan edilmiştir.

2. Iğdır’da görülmesi gereken yerler

2.1 Şehit Türkler Anıt ve Müzesi

2.1 Şehit Türkler Anıt ve Müzesi

1915-1920 yılları arasında bölgede yaşayan Ermenilerin bölgede yaşayan Türklere saldırıları sembolize eden anıtta ilgili belgeler bulundurulmaktadır. Her ay bu anıtı 4.000 civarında ziyaretçi gezmektedir. 350 m² kapalı müze 2 havuz ve 36 m yüksekliğinde 5 adet kılıçtan oluşmakta olup Türkiye’nin en yüksek anıtıdır.

2.2 Korhan Meteor Çukuru

2.2 Korhan Meteor Çukuru

Iğdır Korhan Yaylası’nda bulunan bu çukur 1892 yılında bir göktaşının düşmesiyle meydana gelmiş. Büyüklük ve derinlik açısından Arizona’daki Barringer Krateri’nden sonra 2. Sırada gelen Meteor Çukurunun genişliği 35 metre, derinliği ise yaklaşık 60 metredir. Çukurun etrafında birçok işlenmiş taşlara rastlayabilir, zengin doğa manzarası ve çiçek çeşidiyle dikkat çeken bir oluşumdur.

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2.3 Karakale Harabesi

2.3 Karakale Harabesi

Iğdır Ovasının batısında Ermenistan sınırında bulunan Karakale Harabesi herhangi bir savaşta bölgeyi savunmaya elverişli olduğu için Urartular zamanında inşa edilmiştir. Bölgenin en eski yerleşim yeri olan harabe Ortaçağ’a ait bir yerleşim özelliği taşımaktadır.

2.4 Ahura Harabeleri

2.4 Ahura Harabeleri

Ahura Harabeleri  Büyük Ağrı Dağı'nın kuzey yamaçları üzerindeki Yakup Vadisi'nde bulunmakta. 1,750 metre yükseklikte bulunan harabe, M.Ö. 2. yüzyılda Artaksiyalı Krallığı zamanında yapılmış yerleşim yeridir.

2.5 Selçuklu (Harmandöven) Kervansarayı

2.5 Selçuklu (Harmandöven) Kervansarayı

Iğdır Asmaköyü yolu üzerinde bulunan Selçuklu Kervansarayı 12. Yüzyıl Selçuklu taş işlemeciliğinin en güzel eserlerindendir. 1986 yılında koruma altına alınan kervansaray hala harabe halinde.

2.6 Tuzluca Tuz Mağaraları

2.6 Tuzluca Tuz Mağaraları

55 dönümlük Tuzlucan Tuz Mağaraları tünelindeki havanın solunum yollarına iyi geldiği bilinmekte. Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesi bulunan mağaranın 12 dönümlük kısmı Tuzluca kaymakamlığı, Iğdır Valiliği ve Iğdır Üniversitesinin ortak girişimiyle astım, bronşit ve koah hastaları için tuz terapi merkezine çevirildi.

2.7 Koç Başı Mezarları

2.7 Koç Başı Mezarları
trendyer.com

Iğdır Ovasında bulunan eski mezarlıklarındaki koç başlı mezarlar Karakoyunlular döneminden kalmadır. Bu mezar taşları Karakoyunluların inanışına göre yiğit ve kahraman olan kişiler ile genç yaşta ölen gençlerin mezarlarında bulunurdu. Bu gelenek Karakoyunlular'a Orta Asya Türk Kültürü'nden miras kalmış. 

  • Kul Yusuf Kümbeti

  • Dinazor Tepesi

  • İnsan Hakları Anıtı

  • Köroğlu Mağarası

  • Tarihi Bebek Mağarası

  • Bulakbaşı Karasu Mesire Alanı

  • Aras Nehri

  • Balık Gölü

  • Pamuk Dağı

  • İrem Bağları

  • Gökkuşağı Tepeleri

  • Leylek Heykeli

  • Aliköçek Çayı Köprüsü

  • Hacı İbrahim Gödek Kümbeti

  • Urartu Tepeleri (Kültepe) görülmesi gereken diğer yerlerden.

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3. Iğdır’da nerede kalınır?

3.1 Hotel Dedemin

3.1 Hotel Dedemin

Iğdır’da konaklama konusunda merkezi yerde bulunan Hotel Dedemin size bu konuda çok yardımcı olacak.

Adres: Bağlar, Mehmet Akif Cd. No:9, 76000 Iğdır Merkez/Iğdır

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu: “Gerçekten ben böyle temiz düzenli beklemiyordum çok memnun kaldım.”

3.2 Hotel Star Royal

3.2 Hotel Star Royal

Iğdır’a geldiğinizde kalabileceğiniz Hotel Star Royal temizliği ve kahvaltısıyla beğeniliyor.

Adres: Cumhuriyet, Av. İbrahim Bozyel Cd. No: 7, 76000 merkez/Iğdır

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu: “Çok iyi işletilen bir otel, en iyi konumda temiz ve sessiz.”

4. Iğdır’da ne yenir?

Iğdır yemek konusunda da oldukça çeşitli bir şehrimiz. Ünlü yemekleri şunlar;

Bozbaş

Katık Aşı

Patlıcan reçeli

Zibilli Pilavı

Katlet 

Nabat

Hörre

Keleçoş

Taş köfte

Kaysafa

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4.1 İranlılar Saray Lokantası

4.1 İranlılar Saray Lokantası

Uzun yıllardır Iğdır’da hizmet veren İranlılar Saray Lokantası lezzet bakımından genel olarak beğenilmekte.

Adres: Merkez, Söğütlü, İrfan Cd. No:13, 76000 Iğdır Merkez/Iğdır

Konum için tıklayın. 

Ziyaretçi Yorumu: “Iğdır merkezde yıllardır hizmet veren bir mekan. Yemekler yeterli düzeyde, lezzetli et kalitesi çok iyi ama sinir çok var etin sinir kısmını ayıklamaları durumunda üstüne lezzet istisna olur. Fiyat performans olarak uygun .aracınızı yakınında ki ücretli otoparkta park edebilirsiniz.”

4.2 Has Mandıra

4.2 Has Mandıra

Serpme kahvaltısı beğenilen Has Mandıra'da aynı zamanda beğendiğiniz ürünleri satın alabiliyorsunuz. 

Adres: Bağlar, Kafkas Cd. No:1, 76000 Iğdır Merkez/Iğdır

Konum için tıklayın. 

Ziyaretçi Yorumu: “Ürünler taze ve nefis sakin çizgiyi bozmayın çünkü müşteri kalite arıyor böyle devam işini gücünüz rastgele.”

4.3 Narin Kasap Restoran

4.3 Narin Kasap Restoran

Et yemekleriyle ünlü Narin Kasap Restoranı Iğdır gezinizde siz de tercih edebilirsiniz. 

Adres: Bağlar, Vali Konağı Yolu Cd. No:64, 76000 Iğdır Merkez/Iğdır

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu: “Iğdır gezimiz sırasında karşımıza çıkan güzel bir mekan beyti sarma, et güveç, yoğurt kebabı çorbanın tadına baktık güzeldi yemek öncesi salata ve meze geliyor doyurucu içecekler ile 600 tl hesap geldi. Akşam saatlerinde araç park sıkıntısı mevcut.”

5. Iğdır festivalleri

5.1 Geleneksel Iğdır Kayısı Festivali

5.1 Geleneksel Iğdır Kayısı Festivali

Iğdır’da her yılın Haziran ayında düzenlenen kayısı festivali oldukça renkli geçen ve her ilden katılım sağlanan bir festival. Eğer Iğdır’ın kayısılarını henüz tatmadıysanız bir sonraki festival buraya gelmeniz için lezzetli bir neden olabilir.

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5.2 Ağrı Dağı Korhan Yaylası Şenlikleri

5.2 Ağrı Dağı Korhan Yaylası Şenlikleri

Ağrı dağının görkemini şarkılar, konserler ve yerel ürünlerle satışa sunulduğu bu festival her sene Mayıs ayında Iğdır’da Ağrı Dağı’nın yamaçlarında düzenlenir. Ağrı dışında birçok ilden de yoğun ilgi olan bu festival sayesinde hem bölgeyi yakından tanıyıp tarihi kalıntıları yakından inceleyebilirsiniz.

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