Gündemden Çok Uzak Şeyma Subaşı'ndan Siyahlara Bürünen Hadise'ye: 7 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Gündemden Çok Uzak Şeyma Subaşı'ndan Siyahlara Bürünen Hadise'ye: 7 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Gamze Erçel, güzel kızı Mavi'nin keyfini paylaştı.
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Şeyma Subaşı Türkiye gündeminden çok uzakta, gününe yine yogayla başladı.
Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, minikleriyle hafta sonunun tadını çıkardı.
Pelin Akil, arkadaşı İnci Birant'ın kızının saçlarına hayran kaldı.
Hadise sıfır makyajla siyahlara büründü.
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Burcu Özberk, selam verdi.
Ezgi Mola, oğlu Can'ın odasından detaylar paylaştı.
Özge Özpirinçci, Karsu olarak poz verdi.
Sinem Kobal, ELLE dergisinde güzelliğiyle şov yaptı.
Seda Bakan, geceyi film gecesi ilan etti.
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8 yılı deviren Yasemin Tatlıses ve İdo aşka geldi.
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