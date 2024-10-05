Hande Erçel Basket Maçında Boy Gösterdi, Zeynep Bastık Hasta Oldu: 5 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hande Erçel Basket Maçında Boy Gösterdi, Zeynep Bastık Hasta Oldu: 5 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, basket maçında boy gösterdi.
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Aslı Enver bugünün yasını tuttu.
Şeyma Subaşı fena aşka geldi.
Özge Özpirinçci, yollara düştü.
Sinem Kobal, ELLE kapak kızı oldu.
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Pelin Akil ve Onur Tuna davette beraber boy gösterdi.
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın keyfi yerindeydi.
Taze gelin Meriç Aral, ayna pozu verdi.
Müge Boz, kızı Vina'yla beraber arı ve kelebekleri çeken çiçekleri analiz etti.
Yasemin Tatlıses, ikizleri ve babasıyla keyif yaptı.
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Zeynep Bastık, konserlerini erteledi.
Fahriye Evcen'den selfie geldi.
Cem Yılmaz sahneden yeni fotoğrafını paylaştı.
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