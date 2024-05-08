Gün Batımı Aşıkları Buraya! Dalga Sesleri Eşliğinde Gün Batımı Romantizmi Yaşanabilecek 10 Yer

Fethiye'nin en çok turist çeken yerlerinden olan Ölüdeniz, plajları ve koylarıyla herkesin çok bayıldığı bir yer. Her zaman güzel olan Ölüdeniz'de gün batımı izlemenin keyfi çok başka. Yolunuz bir gün Ölüdeniz'e düşerse gün batımını izlemeden dönmeyin!