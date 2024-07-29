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Gümüşhane’de Heyelan Sonrası 200 Yıllık Olduğu Tahmin Edilen İnsan Kafatası ve Kemikler Bulundu

Gümüşhane’de Heyelan Sonrası 200 Yıllık Olduğu Tahmin Edilen İnsan Kafatası ve Kemikler Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.07.2024 - 18:36

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde heyelan sonrası insana ait kafatası ve kemikler bulundu. İlk incelemelerde yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen kemikler, hastane morguna kaldırıldı.

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İlçeye bağlı İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkisinde gezintiye çıkan Nihat Zeyrek, kırsal alanda insana ait kafatası ve bazı kemikler fark edince durumu polise bildirdi.

İlçeye bağlı İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkisinde gezintiye çıkan Nihat Zeyrek, kırsal alanda insana ait kafatası ve bazı kemikler fark edince durumu polise bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, kafatası ile kemiklerin sağanak sonrası yamaç alanda meydana gelen heyelan sonrası ortaya çıktığını tespit etti.

İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, kafatası ile kemiklerin sağanak sonrası yamaç alanda meydana gelen heyelan sonrası ortaya çıktığını tespit etti.

İlk incelemelerde yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen kemikler, ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kemiklerden alınan numuneler de kapsamlı inceleme için adli tıp kurumuna gönderildi.

İlk incelemelerde yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen kemikler, ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kemiklerden alınan numuneler de kapsamlı inceleme için adli tıp kurumuna gönderildi.
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