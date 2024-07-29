Gümüşhane’de Heyelan Sonrası 200 Yıllık Olduğu Tahmin Edilen İnsan Kafatası ve Kemikler Bulundu
Gümüşhane’de Heyelan Sonrası 200 Yıllık Olduğu Tahmin Edilen İnsan Kafatası ve Kemikler Bulundu
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İlçeye bağlı İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkisinde gezintiye çıkan Nihat Zeyrek, kırsal alanda insana ait kafatası ve bazı kemikler fark edince durumu polise bildirdi.
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İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, kafatası ile kemiklerin sağanak sonrası yamaç alanda meydana gelen heyelan sonrası ortaya çıktığını tespit etti.
İlk incelemelerde yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen kemikler, ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kemiklerden alınan numuneler de kapsamlı inceleme için adli tıp kurumuna gönderildi.
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