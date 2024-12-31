Gülseren Budayıcıoğlu'nun Yalı Çapkını Hakkında Söyledikleri "Hani Verdiğin Sözler?" Dedirtti
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Yalı Çapkını Hakkında Söyledikleri "Hani Verdiğin Sözler?" Dedirtti
Star TV'de 3 sezondur yayınlanan Yalı Çapkını, 89 bölümdür ekrana gelmesine rağmen hiçbir ilerleme gösterebilmiş değil. Senaryosu çorbaya dönen dizide son olarak Ferit ve Suna ilişkisi ortaya çıkarken izleyicilerin isyanı gecikmedi. Yalı Çapkını'nın şaşırtan gidişatına kimse 'Dur' diyemezken Gülseren Budayıcıoğlu'nun yıllar önce yaptığı açıklamalar gündem oldu. Kitabından uyarlanan dizideki Korhan ailesinin çok büyük gelişim göstereceğini belirten Budayıcıoğlu'nun sözleri 'Verdiği sözler nerede?' denilerek paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'de 3 sezondur yayınlanan Yalı Çapkını'nın esin kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu, verdiği röportajlarda seyircinin sesini duyduklarını ve bu sezonda Seyran ve Ferit'in (kaçıncı kez sayamadık) bir araya geleceğini belirtiyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sanki bunlar hiç konuşulmamış gibi Seyran ve Ferit'in istisnasız 3 sezonda da ayrılması ve her barışmaları sonrasında Ferit'in bir aldatma vakasına girişmesi artık klasik oldu. Fakat son bölümdeki Suna-Ferit ilişkisi bardağı taşıran son damla oldu.
Ferit'in bu defa da baldızı Suna'yla öpüşmesi izleyiciyi diziden iyice uzaklaştırırken 100. bölümde final yapması beklenen dizinin 10 bölümde bu olayları nasıl toparlayacağı merak konusu oldu.
Dizinin gidişatını beğenmeyen izleyiciler şikayetlerini Gülseren Budayıcıoğlu'na kadar götürürken 2023 yılındaki bir röportaj sosyal medyada gündem oldu.
Gülseren Budayıcıoğlu, Hakan Gence'nin programında "Bu aile terapilerle çok güzel yerlere geldi. İzleyici de bunu görecek" dese de Yalı Çapkını'nda şu an bu söylenenlerin esamesi okunmuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun o sözleri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın