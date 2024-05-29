Gülşen'e Düşen Cemal Can'dan Vücut Şovu Yapan Akalın'a 29 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Gülşen'e Düşen Cemal Can'dan Vücut Şovu Yapan Akalın'a 29 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Meryem Uzerli'nin kendisini övdüğünü gören Pınar Deniz'den karşılık gecikmedi.
Kilo veren Demet Akalın, daha önce "açıklık ve çıplaklıktan" vurduklarına söylediklerini çabuk unuttu.
Şeyma Subaşı sezonu açtı.
Boşanma dedikoduları çıkan Pelin Akil ve Anıl Altan doğum günü kutladı, keyifleri de gayet yerindeydi.
Danla Bilic, tüm gün ata bindi.
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Gülşen, 48. yaş doğum gününden kareler paylaştı. Cemal Can Canseven'le olan dikkat çekti.
Merve Boluğur gece gece boğaz keyfi yaptı.
Defne Samyeli, sahne şovundan kalan incileri paylaştı.
Yasemin Tatlıses, ikizlerden birinin boğum boğum kollarını paylaşıp kalp eritti.
Berfu Yenenler, kurbağa çizen oğluyla iftihar etti.
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Özge Özpirinçci, maçı alan Filenin Sultanları'nı kutladı!
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