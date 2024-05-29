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Gülşen'e Düşen Cemal Can'dan Vücut Şovu Yapan Akalın'a 29 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Gülşen'e Düşen Cemal Can'dan Vücut Şovu Yapan Akalın'a 29 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
30.05.2024 - 02:07

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Meryem Uzerli'nin kendisini övdüğünü gören Pınar Deniz'den karşılık gecikmedi.

Meryem Uzerli'nin kendisini övdüğünü gören Pınar Deniz'den karşılık gecikmedi.

Kilo veren Demet Akalın, daha önce "açıklık ve çıplaklıktan" vurduklarına söylediklerini çabuk unuttu.

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Boşanma dedikoduları çıkan Pelin Akil ve Anıl Altan doğum günü kutladı, keyifleri de gayet yerindeydi.

Boşanma dedikoduları çıkan Pelin Akil ve Anıl Altan doğum günü kutladı, keyifleri de gayet yerindeydi.

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Özge Özpirinçci, maçı alan Filenin Sultanları'nı kutladı!
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