Gülmenin Ardındaki Bilim! Endorfin Hormonu Nedir?
Gülmenin Ardındaki Bilim! Endorfin Hormonu Nedir?
Gülmenin sadece bir ifade olmadığını, aynı zamanda sağlığımızı ve ruh halimizi nasıl etkilediğini öğrenmeye ne dersiniz? Birazdan, gülmenin ardındaki bilimi mercek altına alacak ve endorfin hormonunun bize nasıl mucizeler yaşattığını keşfedeceğiz. Hazırsanız, kemerlerinizi bağlayın ve bilimin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım!
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