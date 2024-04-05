Gülmenin Ardındaki Bilim! Endorfin Hormonu Nedir?

İlginç bir şekilde, endorfinler sosyal etkileşimlerle de ilişkilendirilir. Yani, sevdiklerinizle vakit geçirmek ve eğlenmek, endorfin salgısını artırabilir.

Bu nedenle, arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek veya bir komedi şovuna gitmek sadece eğlenceli değil, aynı zamanda sağlığınız için de iyidir!