Grev Haktır, Peki Çocukların Eğitim Hakkı Ne Olacak?

Günlerdir bazı veliler büyük bir öfkeyle konuşuyor. Öğrenciler belirsizlik içinde. Diploma süreçleri, sınav hazırlıkları, akademik planlamalar aksıyor. Özellikle son sınıf öğrencileri için mesele artık sadece “birkaç gün ders yapılamaması” değil; doğrudan gelecek kaygısı.

Fakat bu tabloya sadece tek taraftan bakmak da kolaycılık olur. Çünkü bu hikâyenin diğer tarafında ciddi bir adaletsizlik iddiası var.

Aynı okulda çalışan Türk öğretmenlerin, İtalyan öğretmenlerden çok daha düşük maaş aldığı konuşuluyor. Üstelik bu farkın bazı durumlarda üç kata kadar çıktığı ifade ediliyor. Aynı koridorda çalışan, aynı sınıfa giren, aynı öğrencinin gelişimi için emek veren insanlar arasında bu ölçekte bir ücret uçurumu oluşuyorsa, bunun “normal” kabul edilmesi zaten mümkün değildir.

Bir okul gerçekten “uluslararası” olabilir mi, eğer kendi öğretmenleri arasında böylesine keskin bir eşitsizlik varsa?

Bugün toplumun önemli bir kısmı öğretmenlerden sürekli fedakârlık bekliyor.

Sessiz kalmaları bekleniyor.

“Çocuklar etkilenmesin” diye her koşula razı olmaları bekleniyor.

Ama kimse şu soruyu yüksek sesle sormuyor:

Peki öğretmen sürekli değersizleştirilirse eğitim sistemi gerçekten ayakta kalabilir mi?

Çünkü eğitim dediğimiz şey sadece bina değildir. Müfredat değildir. Teknoloji değildir. Eğitim, insandır. Ve öğretmenin onurunun aşındığı yerde kaliteli eğitim uzun süre yaşayamaz.

Burada asıl problem, hak arayışı ile eğitim hakkının birbirine çarpıştırılmasıdır.

Veliler haksız değil.

Öğretmenler de haksız değil.