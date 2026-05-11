article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Grev Haktır, Peki Çocukların Eğitim Hakkı Ne Olacak?

etiket Grev Haktır, Peki Çocukların Eğitim Hakkı Ne Olacak?

Kayhan Karlı
Kayhan Karlı - yazio
11.05.2026 - 16:04

Bir okul sustuğunda sadece dersler iptal olmaz.

Bir ritim bozulur.

Bir çocuğun güven duygusu sarsılır.

Bir ailenin kaygısı büyür.

Ve en önemlisi, görünmeyen bir şey olur: Eğitim hakkı yara alır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’daki İtalyan Lisesi’nde yaşanan öğretmen grevi tam da böyle bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

İstanbul’daki İtalyan Lisesi’nde yaşanan öğretmen grevi tam da böyle bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Günlerdir bazı veliler büyük bir öfkeyle konuşuyor. Öğrenciler belirsizlik içinde. Diploma süreçleri, sınav hazırlıkları, akademik planlamalar aksıyor. Özellikle son sınıf öğrencileri için mesele artık sadece “birkaç gün ders yapılamaması” değil; doğrudan gelecek kaygısı.

Fakat bu tabloya sadece tek taraftan bakmak da kolaycılık olur. Çünkü bu hikâyenin diğer tarafında ciddi bir adaletsizlik iddiası var.

Aynı okulda çalışan Türk öğretmenlerin, İtalyan öğretmenlerden çok daha düşük maaş aldığı konuşuluyor. Üstelik bu farkın bazı durumlarda üç kata kadar çıktığı ifade ediliyor. Aynı koridorda çalışan, aynı sınıfa giren, aynı öğrencinin gelişimi için emek veren insanlar arasında bu ölçekte bir ücret uçurumu oluşuyorsa, bunun “normal” kabul edilmesi zaten mümkün değildir.

Bir okul gerçekten “uluslararası” olabilir mi, eğer kendi öğretmenleri arasında böylesine keskin bir eşitsizlik varsa?

Bugün toplumun önemli bir kısmı öğretmenlerden sürekli fedakârlık bekliyor.

Sessiz kalmaları bekleniyor.

“Çocuklar etkilenmesin” diye her koşula razı olmaları bekleniyor.

Ama kimse şu soruyu yüksek sesle sormuyor:

Peki öğretmen sürekli değersizleştirilirse eğitim sistemi gerçekten ayakta kalabilir mi?

Çünkü eğitim dediğimiz şey sadece bina değildir. Müfredat değildir. Teknoloji değildir. Eğitim, insandır. Ve öğretmenin onurunun aşındığı yerde kaliteli eğitim uzun süre yaşayamaz.

Burada asıl problem, hak arayışı ile eğitim hakkının birbirine çarpıştırılmasıdır.

Veliler haksız değil.

Öğretmenler de haksız değil.

Sorun, yıllardır eğitim kurumlarında büyüyen yapısal körlükte.

Sorun, yıllardır eğitim kurumlarında büyüyen yapısal körlükte.

Bir tarafta “eşit işe eşit ücret” talebi var.

Diğer tarafta çocukların kesintisiz eğitim hakkı.

İkisi de meşru.

İkisi de korunmalı.

Fakat Türkiye’de meseleler genellikle son noktaya gelmeden çözülmediği için, krizler ancak çocuklar mağdur olduğunda görünür hale geliyor. Ne yazık ki eğitim sistemimizin kronik refleksi bu: Sorunları konuşmak için önce öğrencilerin zarar görmesi gerekiyor.

Öğretmenlerin ekonomik adalet talebi bastırılamaz.

Ama çocukların eğitim hakkı da pazarlık masasına dönüşemez.

Bu yüzden meseleye sloganlarla değil, olgunlukla yaklaşmak gerekiyor.

“Grev yasaklansın” demek kolay.

“Öğretmen katlansın” demek daha da kolay.

Ama gerçek çözüm, eğitim kurumlarında şeffaf ve adil çalışma sistemleri kurabilmekte.

Eğer aynı okulda milliyete göre ücret hiyerarşisi oluşuyorsa, orada sadece ekonomik değil ahlaki bir problem de vardır.

Ve eğer bu problem yıllarca çözülmeyip sonunda öğrencilerin eğitimini durduracak noktaya geliyorsa, yönetsel sorumluluk da ciddi biçimde sorgulanmalıdır.

Çünkü iyi okul sadece yüksek puan yapan okul değildir.

İyi okul, öğretmenine adil davranan okuldur.

İyi okul, velisini belirsizlikte bırakmayan okuldur.

İyi okul, çocukların geleceğini kriz yönetimi malzemesine dönüştürmeyen okuldur.

Bugün İtalyan Lisesi’nde yaşanan mesele aslında tek bir okulun sorunu değil. Bu olay, Türkiye’de eğitimin giderek büyüyen daha derin bir kırılmasını gösteriyor:

Öğretmen mutsuzsa eğitim sürdürülemez.

Çocuk mağdursa hiçbir hak mücadelesi tam anlamıyla başarı sayılmaz.

Gerçek çözüm; öğretmeni düşmanlaştırmadan, veliyi öfkeye hapsetmeden ve öğrenciyi arada bırakmadan yeni bir eğitim adaleti zemini kurabilmekte.

Çünkü eğitim, herkes kaybettikten sonra konuşulacak bir mesele değildir.

Kayhan Karlı

YÖMEV Başkanı

Kayhan Karlı

Eğitimci / YÖMEV Başkanı

Instagram | YouTube | LinkedIn

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kayhan Karlı
Kayhan Karlı
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam