Grev Haktır, Peki Çocukların Eğitim Hakkı Ne Olacak?

Bir tarafta “eşit işe eşit ücret” talebi var.
Diğer tarafta çocukların kesintisiz eğitim hakkı.
İkisi de meşru.
İkisi de korunmalı.
Fakat Türkiye’de meseleler genellikle son noktaya gelmeden çözülmediği için, krizler ancak çocuklar mağdur olduğunda görünür hale geliyor. Ne yazık ki eğitim sistemimizin kronik refleksi bu: Sorunları konuşmak için önce öğrencilerin zarar görmesi gerekiyor.
Öğretmenlerin ekonomik adalet talebi bastırılamaz.
Ama çocukların eğitim hakkı da pazarlık masasına dönüşemez.
Bu yüzden meseleye sloganlarla değil, olgunlukla yaklaşmak gerekiyor.
“Grev yasaklansın” demek kolay.
“Öğretmen katlansın” demek daha da kolay.
Ama gerçek çözüm, eğitim kurumlarında şeffaf ve adil çalışma sistemleri kurabilmekte.
Eğer aynı okulda milliyete göre ücret hiyerarşisi oluşuyorsa, orada sadece ekonomik değil ahlaki bir problem de vardır.
Ve eğer bu problem yıllarca çözülmeyip sonunda öğrencilerin eğitimini durduracak noktaya geliyorsa, yönetsel sorumluluk da ciddi biçimde sorgulanmalıdır.
Çünkü iyi okul sadece yüksek puan yapan okul değildir.
İyi okul, öğretmenine adil davranan okuldur.
İyi okul, velisini belirsizlikte bırakmayan okuldur.
İyi okul, çocukların geleceğini kriz yönetimi malzemesine dönüştürmeyen okuldur.
Bugün İtalyan Lisesi’nde yaşanan mesele aslında tek bir okulun sorunu değil. Bu olay, Türkiye’de eğitimin giderek büyüyen daha derin bir kırılmasını gösteriyor:
Öğretmen mutsuzsa eğitim sürdürülemez.
Çocuk mağdursa hiçbir hak mücadelesi tam anlamıyla başarı sayılmaz.
Gerçek çözüm; öğretmeni düşmanlaştırmadan, veliyi öfkeye hapsetmeden ve öğrenciyi arada bırakmadan yeni bir eğitim adaleti zemini kurabilmekte.
Çünkü eğitim, herkes kaybettikten sonra konuşulacak bir mesele değildir.
Kayhan Karlı
YÖMEV Başkanı