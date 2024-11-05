Green Card Başvuruları İçin Son Gün! Green Card Başvuruları Saat Kaçta Bitiyor?

Green Card, ABD'de çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat. Her yıl düzenlenen Green Card çekilişleriyle, birçok kişi bu fırsatı elde edebiliyor. Bu sene de Green Card başvurularında sona gelindi.

Peki Green Card başvurusu ne zaman bitiyor, saat kaçta sona eriyor?