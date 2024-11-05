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Green Card Başvuruları İçin Son Gün! Green Card Başvuruları Saat Kaçta Bitiyor?

Green Card Başvuruları İçin Son Gün! Green Card Başvuruları Saat Kaçta Bitiyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 10:40

Green Card, ABD'de çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat. Her yıl düzenlenen Green Card çekilişleriyle, birçok kişi bu fırsatı elde edebiliyor. Bu sene de Green Card başvurularında sona gelindi. 

Peki Green Card başvurusu ne zaman bitiyor, saat kaçta sona eriyor?

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Green Card Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

Green Card Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?

Green Card başvuruları, 5 Kasım'da sona erecek. Green Card başvuruları, en geç Türkiye saatiyle 20.00'a kadar alınacak.

Green Card başvuruları, Ekim ayının ilk haftasında başladı. Yaklaşık bir ay süren başvuru sürecinin ardından artık sona gelindi.

Green Card Ne Zaman Açıklanır?

Green Card Ne Zaman Açıklanır?

Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı net olarak bilinmiyor. 2023 yılında başvurusu alınan Green Card çekilişinin sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. 

2024 yılında yapılan Green Card başvuru sonuçlarının da 2025 yılının Mayıs ayında açıklanması bekleniyor.

Green Card Nedir, Ne Gibi Kolaylıklar Sağlar?

Green Card Nedir, Ne Gibi Kolaylıklar Sağlar?

ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen uygulamaya Green Card adı verilir. Green Card sahibi bir göçmenABD'de çalışma hakkına sahip olur.

Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Green Card başvuruları, ABD'nin kendi sitesi üzerinden yapılır. Green Card başvuruları ücretsizdir. Yalnızca kimlik numaranız ile başvuru yapabilirsiniz.

Green Card başvurusunda dikkat edilmesi gerekenler;

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