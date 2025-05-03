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Green Card Başvuru Sonuçları Nasıl Öğrenilir? İşte 2025 Green Card Çekiliş Sonuç Ekranı

Green Card Başvuru Sonuçları Nasıl Öğrenilir? İşte 2025 Green Card Çekiliş Sonuç Ekranı

Amerika Birleşik Devletleri Green Card
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.05.2025 - 19:06

Dünya genelinde 10 milyona yakın kişinin başvurduğu Green Card çekilişinin sonuçları için geri sayım başladı. Diversity Visa Programı (DV Lottery) kapsamında düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) 2025 yılı çekiliş sonuçları her yıl Mayıs ayında açıklanıyor. 

Peki, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulacak olan Green Card sonuçları açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Green Card sonuçlarımı nasıl öğrenilir?

İşte, detaylar...

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2025 Green Card Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 Green Card Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından DV Lottery kapsamında düzenlenen Green Card çekilişi sonuçları 3 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. 

2025 Green Card Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Green Card çekiliş sonuçlarının 3 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da açıklanması bekleniyor.

Green Card Başvuru Sonuçlarımı Nasıl Öğrenilir?

Green Card Başvuru Sonuçlarımı Nasıl Öğrenilir?

Green Card başvuru sonuçlarına 'Confirmation Number' (Onay numarası) ile erişim sağlanabilir. Sonuç sorgulama ekranında, onay numarası ile birlikte soyadınızı ve doğum yılınızı da girmeniz gerekiyor. 

Green Card Sonuçlarını Öğrenmek İçin Bu Adımları Takip Edin

  • 'dvprogram.state.gov' adresine girin.

  • Önce 'Check Status' daha sonra 'Continue' butonuna tıklayın.

  • 'Enter Entrant Information' sayfasına geldiğinizde ilk olarak başvuru sırasında aldığınız 16 haneli Confirmation numarasını girin. 

  • Daha sonra soyadınızı girin. 

  • Doğum yılınızı girin.

  • Son olarak sayfadaki doğrulama kodunu girin.

  • 'Submit' butonuna tıklayın.

İşte 2025 Green Card Çekiliş Sonuç Ekranı

Green Card çekiliş sonuçlarını görüntülemek için 'dvprogram.state.gov' internet sitesini ziyaret etmelisiniz. 👇

GREEN CART ÇEKİLİŞ SONUÇ EKRANI

Green Card Kazananlar Ne Yapmalı?

Green Card Kazananlar Ne Yapmalı?

Green Card sonuçlarının açıklanmasının ardından kazananlar, ABD Konsolosluğu'nda mülakata alınır. Bu süreçte, vize başvurusu için gerekli belgeleri düzenlemeli ve DS-260 formunu doldurarak mülakata hazırlanmalısınız. 

Bu aşamada adayların, Green Card mülakatlarına girmeden önce ABD vizesini almış olmaları gerekmektedir. Zira, vizesiz mülakatlar geçerli sayılmamaktadır.

Tüm bu süreçlerin ardından mülakatları olumlu sonuçlananlar ABD'ye gitmeye hak kazanır.

Green Card Başvuru Onay Numarası (Confirmation Number) Olmadan Green Cart Sonuçları Öğrenilir mi?

Green Card Başvuru Onay Numarası (Confirmation Number) Olmadan Green Cart Sonuçları Öğrenilir mi?

Green Card başvurusu sırasında verilen onay numarası, sonuçları öğrenmek için kullanılır. Confirmation numarası 16 hanelik bir koddur. Ancak bu numarayı kaybederseniz, numarayı öğrenmek için aşağıdaki işlemleri takip etmeniz gerekecektir. 

Confirmation Numarasını Unuttum Ne Yapmalıyım?

  • Green Card başvuru doğrulama sayfasına gidin ve başvuru yaptığınız yılı seçin. 

  • Burada isim, soy isim gibi bilgilerinizi, doğum tarihininizi ay, gün, yıl olacak şekilde eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

  • Başvuru sırasında kullandığınız e-posta adresini girin.

  • Doğrulama kodunu da girdikten sonra 'Submit' butonuna tıklayın. 

  • Eğer bilgileriniz doğru ise 'Confirmation Number' ekranda görükecektir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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