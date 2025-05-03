Green Card Başvuru Sonuçları Nasıl Öğrenilir? İşte 2025 Green Card Çekiliş Sonuç Ekranı
Dünya genelinde 10 milyona yakın kişinin başvurduğu Green Card çekilişinin sonuçları için geri sayım başladı. Diversity Visa Programı (DV Lottery) kapsamında düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) 2025 yılı çekiliş sonuçları her yıl Mayıs ayında açıklanıyor.
Peki, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulacak olan Green Card sonuçları açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Green Card sonuçlarımı nasıl öğrenilir?
İşte, detaylar...
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2025 Green Card Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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Green Card Başvuru Sonuçlarımı Nasıl Öğrenilir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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