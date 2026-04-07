Gözyaşı Garantili: Amy Winehouse ve Back to Black’in Kaydı
Bazı albümler vardır, dinlerken şarkıcının canının yandığını sadece kulaklarınla değil, direkt göğüs kafesinde hissedersin. Amy Winehouse’un Back to Black albümü tam olarak böyle bir şey. Hani derler ya 'kanla, terle yazıldı' diye; Amy bu albümü resmen gözyaşıyla yıkamış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey Amy’nin "hayatımın aşkı" dediği Blake Fielder-Civil tarafından terk edilmesiyle başladı.
Mark Ronson ile o meşhur ilk buluşma.
Albümün en büyük hiti olan Rehab, aslında Amy’nin babasıyla yaşadığı bir tartışmayı Ronson’a dalga geçerek anlatmasıyla doğdu.
Back to Black şarkısının vokal kayıtları sırasında stüdyoda çıt çıkmıyordu.
Albüm, ses tasarımı olarak bizi 1960’ların siyah-beyaz filmlerine götürse de sözler 2000’lerin en sert gerçeklerini anlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayıt sürecinde öyle "Auto-tune basayım, sesi düzelteyim" gibi olaylar hiç yaşanmadı.
Dünya dans ederken Amy kendi yasını tutuyordu.
Bugün Back to Black’i dinlediğimizde sadece harika bir albüm değil, Amy’nin sonun başlangıcını görüyoruz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın