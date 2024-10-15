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Görür Görmez Gözlerinizde Kalpler Çıkaracak Tatlı mı Tatlı Çocuk Kıyafetleri

etiket Görür Görmez Gözlerinizde Kalpler Çıkaracak Tatlı mı Tatlı Çocuk Kıyafetleri

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 10:01

Çocuğunuza kıyafet seçerken beklentiniz ne? Rahat olması ve cilt dostu olması eminim önceliklerinizdendir. Yağmurlu havalar için seçtiğiniz kıyafetler gerçekten su ve rüzgar geçirmesin. Kısacası kaliteli olsun... İnce düşünülmüş detayları ile ebeveynlerin kalbini, tatlı tasarımları ile de çocukların kalbini fetheden Tchibo çocuk giyim ürünleri tam da aradığınız gibi. Gelin Tchibo'nun çocuk giyim dünyasına beraber göz atalım. Ebeveynler yorumlarda bir daha başka yerden almam, aradığım kaliteyi buldum diyorsa vardır bir bildikleri değil mi?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 30.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Tchibo Çocuk Termal Yağmurluk

Tchibo Çocuk Termal Yağmurluk

6 aydan 8 yaşa kadar bedeni olan yağmurluk su ve rüzgar geçirmez özellikte.

Çıkarılabilir Kapüşonu istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Ayrıca yağmurluğun içinde yazı yazılabilen isim etiketi de bulunuyor.

Fiyatı 1799 TL.

Tchibo Çocuk Termal Yağmurluk

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Tchibo Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

Tchibo Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

6 aylıktan 8 yaşa kadar bedeni olan yağmur pantolonunun lacivert rengi de var.

Reflektörlü olduğu için karanlıkta kullanım için de güvenli.

Su ve rüzgar geçirmez özellikli, çok kullanışlı bir ürün.

Rengi de çok tatlı.

Fiyatı şu anda 1299 TL.

Tchibo Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

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Tchibo Çocuk Yağmur Çizmesi

Tchibo Çocuk Yağmur Çizmesi

Yağmurlu havalarda kurtarıcınız olacak tatlı unicorn tasarımına sahip bir bot. İçinde sıcak tutar astarı olduğu için çocukların ayakları hem kuru hem de sıcacık kalacak.

Yazı yazılabilen isim etiketi ve reflektörlü parçaları olması da ürünün artılarından.

22-35 arası numarası bulunan yağmur botunun lacivert renk uzay desenlisi olduğunu da belirtelim.

Fiyatı şu anda 1099 TL.

Tchibo Pembe Çocuk Yağmur Çizmesi

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Tchibo Köpek Baskılı Termal Yağmurluk

Tchibo Köpek Baskılı Termal Yağmurluk

Çok tatlı değil mi sizce de?

Sarı renk dalmaçya baskılı olanı da var.

Çıkarılabilir kapüşonlu yağmurluk su ve rüzgar geçirmez özellikte.

Sıcak tutan mikro polar astarlı yağmurluğun 6 aydan 8 yaşa kadar bedeni mevcut.

Fiyatı şu anda 1699 TL.

Tchibo Köpek Baskılı Termal Yağmurluk

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Tchibo Küçük Çocuk Yağmur Pantolonu

Tchibo Küçük Çocuk Yağmur Pantolonu

Kolay giyip çıkarmak için fermuarlı tasarıma sahip olan pantolonun askıları da ayarlanabilir olduğu için vücuda mükemmel oturuyor.

Su ve rüzgar geçirmez ürünün aynı zamanda reflektörlü parçaları da var.

İndirimli fiyatı 949 TL.

Tchibo Küçük Çocuk Yağmur Pantolonu

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Tchibo Mickey Desenli Polar Ceket

Tchibo Mickey Desenli Polar Ceket

Yumuşacık ve sıcacık tutan çok tatlı bir polar.

İster tek başına ister mont içine...

6 aydan 8 yaşa kadar bedeni mevcut.

Fiyatı şu anda indirimde 699 TL.

Tchibo Mickey Desenli Polar Ceket

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Tchibo 2 Parçalı Kar Kıyafeti

Tchibo 2 Parçalı Kar Kıyafeti

1 yaştan 8 yaşa kadar bedeni olan kar kıyafeti kolay giyip çıkarılması için uygun olarak tasarlanmış.

Sıcacık tutuyor ve yumuşacık.

Karlı soğuk günlerin tadını çıkarmak için ideal bir ürün.

Fiyatı 2749 TL.

Pembe rengi de var.

Tchibo 2 Parçalı Kar Kıyafeti

'Harika bir ürün, hele şu soğuk günlerde muhteşem oldu. Teşekkürler.'

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Tchibo Küçük Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

Tchibo Küçük Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

Yumuşak, sıcak tutan mikro polar iç astara sahip olan termal yağmur pantolonu rüzgar ve su geçirmez özellikte.

Karanlıkta parlayan dekoratif reflektör parçaları olan pantolonun isim etiketi de bulunuyor.

Hem kullanışlı hem de çok tatlı tasarıma sahip bir parça.

6 aylıktan 8 yaşa kadar bedeni bulunuyor.

İndirimli fiyatı 1249 TL.

Tchibo Küçük Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

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Tchibo Mickey Temalı Çocuk Termal Yağmurluk

Tchibo Mickey Temalı Çocuk Termal Yağmurluk

6 aydan 8 yaşa kadar bedeni olan Mickey desenli yağmurluk su ve rüzgar geçirmez özellikte.

Reflektörlü parçaları da sabah ve akşam karanlığı için çok iyi düşünülmüş.

Tasarımı zaten harika ve de şu anda indirimde!

İndirimli fiyatı 1249 TL.

Tchibo Mickey Temalı Çocuk Termal Yağmurluk

'Kumaş kalitesi de tasarımı da hepsi çok güzel iyi ki almışım. Kesinlikle tavsiye ederim. Bundan sonra da kızımın yağmurluklarını hep buradan alacağım muhtemelen :)'

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Tchibo Çocuk Şortlu Pijama Takımı

Tchibo Çocuk Şortlu Pijama Takımı

%100 pamuk içerikli tatlı mı tatlı bir pijama takımı.

1 yaştan 8 yaşa kadar bedeni var.

1-2 yaş bedeninde kolay giyilip çıkarılabilmesi için omuz kısmında çıtçıt var.

İndirimli fiyatı 449 TL.

Çocuk Şortlu Pijama Takımı

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Tchibo Organik Pamuklu Pijama Takımı

Tchibo Organik Pamuklu Pijama Takımı

Rahat ve yumuşacık bir pijama takımı.

%95 pamuk içerikli pijama takımının en küçük bedeninde kolay giyilip çıkarılması için omuz kısmı çıt çıt düğmelİ.

İndirimli fiyatı şu anda 409 TL.

Tchibo Organik Pamuklu Pijama Takımı

'Oğlum bu pijama takımın çok rahat olduğunu söylüyor. 2. Kez aynı pijamayı alıyorum. Adına da joker pijaması koydu.'

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Tchibo 2 Adet Küçük Çocuk Termal Tayt

Tchibo 2 Adet Küçük Çocuk Termal Tayt

%85 pamuk içerikli, kışın sıcacık tutan termal taytların rengi ve deseni de bir harika.

Fiyatı indirimde 449 TL.

Tchibo 2 Adet Küçük Çocuk Termal Tayt

'Kızımın vazgeçilmez kışlığı...'

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