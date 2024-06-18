Görünümlerini Tamamlamak İçin Peruk ve Ek Saç Kullandığını Muhtemelen Bilmediğiniz 10 Ünlü İsim

Ünlü isimlerin davetlere günler önce hazırlanmaya başladığını, kıyafetlerinin tasarımından ve makyajlarına işinin ehli isimlere güvendiklerini hepimiz biliyoruz. Peki ya saçları? ünlü isimlerin çoğu görünümlerini tamamlamak, bazen kıyafetlerini saçlarıyla uydurmak için aynı renkte peruk veya ek saç kullanıyor. İşte peruk ve ek saç kullandığını muhtemelen bilmediğiniz o isimler 👇