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Görünümlerini Tamamlamak İçin Peruk ve Ek Saç Kullandığını Muhtemelen Bilmediğiniz 10 Ünlü İsim

Görünümlerini Tamamlamak İçin Peruk ve Ek Saç Kullandığını Muhtemelen Bilmediğiniz 10 Ünlü İsim

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 15:31

Ünlü isimlerin davetlere günler önce hazırlanmaya başladığını, kıyafetlerinin tasarımından ve makyajlarına işinin ehli isimlere güvendiklerini hepimiz biliyoruz. Peki ya saçları? ünlü isimlerin çoğu görünümlerini tamamlamak, bazen kıyafetlerini saçlarıyla uydurmak için aynı renkte peruk veya ek saç kullanıyor. İşte peruk ve ek saç kullandığını muhtemelen bilmediğiniz o isimler 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/natashajokic...
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1. Keira Knightley

1. Keira Knightley

2. Halsey

2. Halsey

3. Khloe Kardashian

3. Khloe Kardashian

4. Kim Kardashian

4. Kim Kardashian

5. Cardi B

5. Cardi B
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6. Sarah Hyland

6. Sarah Hyland

7. Florence Pugh

7. Florence Pugh

8. Billie Eilish

8. Billie Eilish

9. Ariana Grande

9. Ariana Grande

10. Rihanna

10. Rihanna
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